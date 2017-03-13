Мама погибшего в Актау матроса не верит в самоубийство сына

фото с сайта kstnews.kz
По словам матери погибшего матроса, сын никогда не жаловался, находясь в армии. Часто звонил и планировал связать свою жизнь с военной службой, - сообщается на сайте kstnews.kz
- Максат звонил 8 марта, поздравлял с праздником. Незадолго до трагедии он и вовсе сказал, что желает остаться служить по контракту, говорил, что ему всё нравится. Мы не были против, просили за нас не переживать. Единственное, спросили: погостить хоть приедешь? Он ответил, что обязательно приедет, - в слезах проговорила Айсулу Култасова.
Максат всегда мечтал служить в армии и считал это обязанностью каждого мужчины.
Тела сына мать еще не видела.
- Сейчас тело сына находится в Костанае, там пройдет вскрытие. Но, конечно, я никогда не поверю в то, что мой сын мог пойти на суицид, - объяснила позицию женщина.
Труп Максата был обнаружен в душевой комнате 10 марта. Не исключается версия самоубийства. Военный прокурор Актауского гарнизона Рустам Ходжаев отметил, что выстрел был произведен в голову.
- Мы провели свою экспертизу, ее результаты, возможно, будут известны завтра. Родные решили провести повторную экспертизу уже в Костанае, они имеют на это право, ее результаты мы также ждем. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Не исключаем, что имели место факты неуставных отношений. Вообще проверяется очень много версий, социально-бытовые моменты может были какие-то, это все будет выясняться в ходе досудебного расследования, - рассказал Ходжаев.
- Максат звонил 8 марта, поздравлял с праздником. Незадолго до трагедии он и вовсе сказал, что желает остаться служить по контракту, говорил, что ему всё нравится. Мы не были против, просили за нас не переживать. Единственное, спросили: погостить хоть приедешь? Он ответил, что обязательно приедет, - в слезах проговорила Айсулу Култасова.
Максат всегда мечтал служить в армии и считал это обязанностью каждого мужчины.
Тела сына мать еще не видела.
- Сейчас тело сына находится в Костанае, там пройдет вскрытие. Но, конечно, я никогда не поверю в то, что мой сын мог пойти на суицид, - объяснила позицию женщина.
Труп Максата был обнаружен в душевой комнате 10 марта. Не исключается версия самоубийства. Военный прокурор Актауского гарнизона Рустам Ходжаев отметил, что выстрел был произведен в голову.
- Мы провели свою экспертизу, ее результаты, возможно, будут известны завтра. Родные решили провести повторную экспертизу уже в Костанае, они имеют на это право, ее результаты мы также ждем. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Не исключаем, что имели место факты неуставных отношений. Вообще проверяется очень много версий, социально-бытовые моменты может были какие-то, это все будет выясняться в ходе досудебного расследования, - рассказал Ходжаев.