Сейчас на сайте
2678
объявлений
  • Требуется Преподаватель казахского языка, 50 000 тенге
  • Подарочный сертификат на курсы, 2 000 тенге
  • Репетитор по английскому недорого. , 1 000 тенге
  • Менеджер по продажам, 150 000 тенге
  • Требуется Уборщица (техничка), 40 000 тенге
  • Специалисты:, 175 000 тенге
  • Помощник руководитель по кадрам , 174 000 тенге
 

 
Понедельник, 13 Марта
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.97 KZT
  • €1 = 337.4 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 137

Мама погибшего в Актау матроса не верит в самоубийство сына

Мама погибшего в Актау матроса-срочника Айсулу Култасова заявила, что никогда не поверит, что ее сын добровольно расстался с жизнью.

фото с сайта kstnews.kz
По словам матери погибшего матроса, сын никогда не жаловался, находясь в армии. Часто звонил и планировал связать свою жизнь с военной службой, - сообщается на сайте kstnews.kz

- Максат звонил 8 марта, поздравлял с праздником. Незадолго до трагедии он и вовсе сказал, что желает остаться служить по контракту, говорил, что ему всё нравится. Мы не были против, просили за нас не переживать. Единственное, спросили: погостить хоть приедешь? Он ответил, что обязательно приедет, - в слезах проговорила Айсулу Култасова.

Максат всегда мечтал служить в армии и считал это обязанностью каждого мужчины.

Тела сына мать еще не видела.

- Сейчас тело сына находится в Костанае, там пройдет вскрытие. Но, конечно, я никогда не поверю в то, что мой сын мог пойти на суицид, - объяснила позицию женщина.

Труп Максата был обнаружен в душевой комнате 10 марта. Не исключается версия самоубийства. Военный прокурор Актауского гарнизона Рустам Ходжаев отметил, что выстрел был произведен в голову.

- Мы провели свою экспертизу, ее результаты, возможно, будут известны завтра. Родные решили провести повторную экспертизу уже в Костанае, они имеют на это право, ее результаты мы также ждем. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Не исключаем, что имели место факты неуставных отношений. Вообще проверяется очень много версий, социально-бытовые моменты может были какие-то, это все будет выясняться в ходе досудебного расследования, - рассказал Ходжаев.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 12:26
Всей душой соболезную Вам, Айсулу.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика