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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 162

Ерлан Друскельдинов: Моего брата Максата Шишимбаева убили

По словам Ерлана Друскельдинова - брата погибшего в Актау матроса, костанайские эксперты уверены: Максата Шишимбаева убили. "Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову» - процетировал Ерлан заключение экспертизы.

фото с сайта kstnews.kz
Родственники матроса, который служил в Актау, получили результаты повторной экспертизы тела, - сообщается на сайте informburo.kz

- Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову. Я позвонил в Актау тем, кто занимается расследованием нашего дела, они подтвердили, что нашли три гильзы. Теперь мы точно не оставим всё просто так. После похорон выедем в Актау, чтобы на месте разбираться и требовать наказания виновных", – сказал Ерлан Друскельдинов.

18-летнего Максата Шишимбаева похоронили сегодня на его родине в Карабалыкском районе Костанайской области. Он был старшим сыном в семье.
Военная прокуратура Актауского гарнизона проинформировала, что планируется проведение посмертного судебного психолого-психиатрического исследования личности погибшего.

В войсковой части 29011 10 марта погиб матрос срочной службы. Первоначально в информации, распространённой Министерством обороны, говорилось, что трагедия произошла в результате неосторожного обращения с оружием. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Родные погибшего не верили, что Максат Шишимбаев мог совершить суицид, и настояли на повторной экспертизе тела в Костанае.


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Комментарии ( 7 )

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trump (Посетители) Сегодня, 14:40
Вот этот что-то знает, судя по-всему.
ser1k_s
Я и говорю! Молодёжь сейчас дерзкая )) Один недавно всю заставу положил. А тут.. Говорю же - селфи делал, вот и "неосторожно застрелился")))
 
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  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:36
Этого и следовало ожидать - теперь ждём самострела офицера!
 
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  • Ger-azot
 trump (Посетители) Сегодня, 14:29
Так что версия ser1k_s о не удачном селфи оказалась ошибочной. Интересно, что бы сказал о таком повороте дела этот любитель красоваться перед зеркалом.
 
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  • trump
 Крадун (Посетители) Сегодня, 14:24
бася,это что за эксперты такие,что не увидели три выстрела в голову


Не удивительно.У нас хватает тупящих на ровном месте!!А так конечно и коню понятно что три выстрела ну не как не самоубийство или не осторожное обращение с оружием!
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:23
Изначально думал, что убили парня. Необходимо найти убийцу и привлечь к ответу со всей строгостью. Теперь подумайте, кого вы набираете в ряды вооруженных сил. Покойся с миром, Максат.
 
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  • trump
  • Крадун
  • Маковка
  • lubasik1980d
  • Victoria
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:11
ПОЗОР Казахстанской Армии и Флоту!
Жаль парнишку. Иманды болсын
 
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  • мунайши73
 бася (Посетители) Сегодня, 14:05
это что за эксперты такие,что не увидели три выстрела в голову hypnosis ?? вот как после этого верить в правосудие?? таких экспертов надо сажать за сокрытие убийства по полной+ нарушение обязанностей госслужащего..
на хрен такая армия,которая убивает в мирное время своих граждан,за то что они пришли защищать её и страну.
 
 

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