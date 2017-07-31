В Актау при купании в запрещенном месте утонул 24-летний мужчина

Место происшествия. Фото пользователей сайта Lada.kz
Происшествие, как рассказали в оперативно-спасательном отряде, случилось 30 июля около 21:20. Купаться на побережье 4 А микрорайона Актау, по словам спасателей, запрещено.
В этот же день, 30 июля, в районе «Солдатского» пляжа в Актау утонули 20-летний парень и 17-летняя девушка, жители поселка Кызыл-Тобе.
Двое парней утонули 17 июля при купании в запрещенных местах.
В ДЧС Мангистау назвали самые опасные на побережье региона места для купания:
- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне Актау купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено, - сказал Манарбек Муханбетов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.
В этот же день, 30 июля, в районе «Солдатского» пляжа в Актау утонули 20-летний парень и 17-летняя девушка, жители поселка Кызыл-Тобе.
Двое парней утонули 17 июля при купании в запрещенных местах.
В ДЧС Мангистау назвали самые опасные на побережье региона места для купания:
- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне Актау купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено, - сказал Манарбек Муханбетов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.