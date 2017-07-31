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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 4488

В Актау при купании в запрещенном месте утонул 24-летний мужчина

Труп мужчины обнаружили на побережье в 4 А микрорайоне Актау. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Место происшествия. Фото пользователей сайта Lada.kz
Происшествие, как рассказали в оперативно-спасательном отряде, случилось 30 июля около 21:20. Купаться на побережье 4 А микрорайона Актау, по словам спасателей, запрещено.

В этот же день, 30 июля, в районе «Солдатского» пляжа в Актау утонули 20-летний парень и 17-летняя девушка, жители поселка Кызыл-Тобе.

Двое парней утонули 17 июля при купании в запрещенных местах.

В ДЧС Мангистау назвали самые опасные на побережье региона места для купания:

- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне Актау купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено, - сказал Манарбек Муханбетов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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  • elektrosila
  • кукла
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:46
Это все городские пляжи, но купаться на них запрещено...
Л-логика!
Приведите все пляжи в черте города в порядок,а не запрещающие таблички вешайте умники!!!!
Все что не нужно сильно благоустраивать раздали родне,которая теперь бабло рубит, а в остальных местах и таблички понавешать можно

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • DbIm
  • kolu411
  • Ryder Clips
  • dida576
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:38
Учитесь плаванию и поведению на воде! Всегда помните, что море не любит пьяных и абсолютно не понимает дешевых понтов.
Живите долго и счастливо!
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:16
Учитесь плаванию и поведению на воде, ************! Всегда помните, что море не любит пьяных и абсолютно не понимает дешевых понтов.
Живите долго и счастливо! beer
 
 

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