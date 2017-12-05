Пять аварий с участием Lada Largus в Мангистау

Смертельная авария с участием двух автомобилей Lada Largus произошла 4 ноября этого года в 12:30 на автодороге республиканского значения Таушык-Жынгылды-Шетпе.
В ДТП пострадали 10 человек. Женщина 1965 года рождения скончалась, не приходя в сознание.
Авария с участием четырех машин, одна из которых Lada Largus, произошла 13 мая на перекрестке между 7, 8, 9 микрорайонами у монумента «Вечный огонь». Водителя автомашины Lada Priora 1994 года рождения бригада Скорой помощи доставила в травматологический пункт Мангистауской областной больницы, где ему была оказана медицинская помощь.
В ДТП, которое произошло 24 мая на трассе Актау-Жанаозен, пострадали 13 человек. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и Lada Largus. Шестерых пострадавших доставили в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июня в 19:30 на трассе Актау-Шетпе. Водитель автомобиля Lada Priora, 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Lada Largus под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины Lada Priora, мужчина 1948 года рождения, скончался.