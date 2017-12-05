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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 1784

Пять аварий с участием Lada Largus в Мангистау

Lada.kz вспоминает пять аварий с участием Lada Largus, которые произошли в Мангистау с начала года.

ДТП с участием двух автомобилей марки «Лада Ларгус». Фото очевидцев
В первый день зимы, 1 декабря, произошла авария со смертельным исходом на трассе Шетпе-Бейнеу. Водитель автомобиля Renault, выехав на встречную полосу, столкнулся с Lada Largus. В ДТП скончался один пассажир автомобиля Lada. Остальные живы.



Смертельная авария с участием двух автомобилей Lada Largus произошла 4 ноября этого года в 12:30 на автодороге республиканского значения Таушык-Жынгылды-Шетпе.

Пять аварий с участием Lada Largus в Мангистау


В ДТП пострадали 10 человек. Женщина 1965 года рождения скончалась, не приходя в сознание.

Авария с участием четырех машин, одна из которых Lada Largus, произошла 13 мая на перекрестке между 7, 8, 9 микрорайонами у монумента «Вечный огонь». Водителя автомашины Lada Priora 1994 года рождения бригада Скорой помощи доставила в травматологический пункт Мангистауской областной больницы, где ему была оказана медицинская помощь.



В ДТП, которое произошло 24 мая на трассе Актау-Жанаозен, пострадали 13 человек. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и Lada Largus. Шестерых пострадавших доставили в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июня в 19:30 на трассе Актау-Шетпе. Водитель автомобиля Lada Priora, 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Lada Largus под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины Lada Priora, мужчина 1948 года рождения, скончался.



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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 19:27
Этим джигитам надо было с коней не слазить и были бы живы.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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tyz (Посетители) Сегодня, 19:22
Ларгусы надо продавать как оружие после прохождения усилинной мед комиссии и справки психиатора burumburum
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 17:26
Техника в руках глупца металлолом.
 
 

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