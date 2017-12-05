Из больницы выписали 17 пострадавших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в пригороде Жанаозена

- Голени обеих ног ампутировали в средней трети. Девочке сделали наружную фиксацию бедренной кости на правой ноге, на месте перелома. Текущее состояние ребенка тяжелое. Еще один ребенок переведен в отделение травматологии и ортопедии. Состояние мальчика стабильное, - сообщили в детской областной больнице.
При акимате Жанаозена создана специальная рабочая группа для оказания материальной и моральной помощи пострадавшим и их семьям.
- На сегодняшний день АО «Казакстан темир жолы» перевел на счет пострадавших следующие суммы: девять семей получили по одному миллиону тенге, по 600 тысяч тенге получили девять человек с травмами тяжелой степени тяжести и по 300 тысяч тенге получили 18 человек с травмами средней и легкой степени тяжести, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
В Общественный фонд перечислены 299 700 тенге от жителей и учреждений города. Рабочая группа, как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, распределит эти деньги между пострадавшими в ДТП.
- Местная полиция ежедневно контролирует пассажиропоток в общественном транспорте для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, акимат Жанаозена проверяет общественный транспорт три раза в день, - сообщает пресс-служба акима региона.
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение. Погибли девять человек, 27 пассажиров маршрутки госпитализировали.
Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.