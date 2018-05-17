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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:58

Просмотров: 204

Мобильные видеофиксаторы за пять дней выявили 219 нарушений ПДД в Мангистау

Сумма штрафов за выявленные с помощью беспилотного дрона и системы «Скат» нарушения составила более двух миллионов тенге. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото hightech.fm
С 4 по 8 мая, как сообщили в пресс-службе, при использовании дрона выявлено 97 нарушений ПДД на сумму 699 855 тенге. Мобильный видеофиксатор «Скат» в этот период выявил 122 нарушения на общую сумму 1 467 050 тенге.

Беспилотные дроны, как ранее рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, оснащены функцией фото- и видеофиксации. Приборы функционируют на трассах областного и республиканского значения, а также в Актау.

Полицейские дроны фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения правил дорожного движения. Данные поступают в процессинговый центр. Позже извещение о штрафе присылают водителю по почте.

Радиус действия дрона – 50 километров. Время беспрерывной работы - 2,5 часа. Скорость полета аппарата - 110 км/ч, высота - до двух километров.

Приборы «Скат», как сообщили в ведомстве, фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу движения. Место его расположения планируют менять ежедневно.


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