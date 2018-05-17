Мобильные видеофиксаторы за пять дней выявили 219 нарушений ПДД в Мангистау

Беспилотные дроны, как ранее рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, оснащены функцией фото- и видеофиксации. Приборы функционируют на трассах областного и республиканского значения, а также в Актау.
Полицейские дроны фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения правил дорожного движения. Данные поступают в процессинговый центр. Позже извещение о штрафе присылают водителю по почте.
Радиус действия дрона – 50 километров. Время беспрерывной работы - 2,5 часа. Скорость полета аппарата - 110 км/ч, высота - до двух километров.
Приборы «Скат», как сообщили в ведомстве, фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу движения. Место его расположения планируют менять ежедневно.
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