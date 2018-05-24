Троих пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау перевели в больницы Астаны и Москвы

Двоих пострадавших, как рассказал Мухамеджан Нургазиев, осмотрел заведующий ожоговым отделением городской больницы №1 Астаны. В столичную клинику мужчин доставили санавиацией.
- Самого тяжелого пострадавшего осмотрели специалисты из московского НИИ имени Н.В.Склифосовского и дали добро на перевод в клинику. Его транспортировали бортом НИИ, - рассказал Мухамеджан Нургазиев.
Состояние мужчины после перелета, как сообщил заместитель директора МОБ со ссылкой на московских коллег, не ухудшилось.
Напомним, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22. Госпитализированный в реанимационное отделение пострадавший получил ожоги 60% тела.
По факту гибели одного рабочего ведется досудебное расследование.
Опубликованы фотографии последствий ЧП на месторождении.
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