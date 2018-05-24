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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 600

Троих пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау перевели в больницы Астаны и Москвы

Двоих мужчин госпитализировали в городскую больницу №1 Астаны. Наиболее тяжелого пострадавшего, находящегося на искусственной вентиляции легких, доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москву. Об этом сообщил Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора Мангистауской областной больницы (МОБ) по хирургической службе.

Скриншот видео
Перевод больных в лечебные учреждения, как сообщили в МОБ, осуществлялся за счет работодателя пострадавших.

Двоих пострадавших, как рассказал Мухамеджан Нургазиев, осмотрел заведующий ожоговым отделением городской больницы №1 Астаны. В столичную клинику мужчин доставили санавиацией.

- Самого тяжелого пострадавшего осмотрели специалисты из московского НИИ имени Н.В.Склифосовского и дали добро на перевод в клинику. Его транспортировали бортом НИИ, - рассказал Мухамеджан Нургазиев.

Состояние мужчины после перелета, как сообщил заместитель директора МОБ со ссылкой на московских коллег, не ухудшилось.

Напомним, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22. Госпитализированный в реанимационное отделение пострадавший получил ожоги 60% тела.

По факту гибели одного рабочего ведется досудебное расследование.

Опубликованы фотографии последствий ЧП на месторождении.



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