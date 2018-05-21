По факту гибели рабочего на месторождении в Мангистау начато досудебное расследование

Двоих пострадавших, как рассказали в Мангистауской областной больнице, планируют транспортировать в Астану.
- Один пациент сейчас находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, еще двое - в отделении травматологии. Пациентам проводится адекватная инфузионная и антибактериальная терапия. Ожидаем приезд врача-комбустиолога из ожогового центра Астаны, чтобы согласовать дальнейшее лечение и, возможно, перевезти двоих пациентов в ожоговый центр. Третий пострадавший, находящийся в реанимации, не транспортабелен. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пострадавшего ожог дыхательных путей, ожоговый шок, большая площадь поражений. Ожоги доходят до мышц. Состояние пациента сейчас не позволяет его транспортировать. Пока прогнозы мы делать не можем, поскольку ожоги очень серьезные, - рассказал Есет Шахатбаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы.
Напомним, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22. Госпитализированный в реанимационное отделение пострадавший получил ожоги 60 процентов тела. Еще один пострадавший — ожоги 50 процентов тела.
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