В клиниках Астаны и Москвы скончались двое пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау

От травм, несовместимых с жизнью, умер пострадавший, госпитализированный в городскую больницу №1 Астаны, и пациент, доставленный специальным бортом в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москву.
- Пациент, транспортированный в московскую клинику, умер от травм, несовместимых с жизнью, сердечной недостаточности, нарастания полиорганной недостаточности. Прогноз изначально был неблагоприятный. Также от травм, несовместимых с жизнью, скончался один из пострадавших, доставленных в клинику Астаны. Третий пациент, транспортированный в Астану, продолжает получать лечение, находится в тяжелом состоянии, - прокомментировала Умит Ильясова, заместитель директора МОБ.
Напомним, ЧП произошло на месторождении «Комсомольское».