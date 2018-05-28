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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 1331

В клиниках Астаны и Москвы скончались двое пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау

Один из пациентов остается в тяжелом состоянии в городской больнице №1 в Астане. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ).

Мангистауская областная больница. Фото автора из архива Lada.kz
О смерти двоих пострадавших, как рассказали в МОБ, стало известно 26 мая.

От травм, несовместимых с жизнью, умер пострадавший, госпитализированный в городскую больницу №1 Астаны, и пациент, доставленный специальным бортом в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москву.

- Пациент, транспортированный в московскую клинику, умер от травм, несовместимых с жизнью, сердечной недостаточности, нарастания полиорганной недостаточности. Прогноз изначально был неблагоприятный. Также от травм, несовместимых с жизнью, скончался один из пострадавших, доставленных в клинику Астаны. Третий пациент, транспортированный в Астану, продолжает получать лечение, находится в тяжелом состоянии, - прокомментировала Умит Ильясова, заместитель директора МОБ.

Напомним, ЧП произошло на месторождении «Комсомольское».


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Комментарии ( 1 )

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  • botden
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  • Stalker
 Satuk (Посетители) Сегодня, 13:50
Вот так уходит жизнь такое горе,мои соболезнования семьям.Ставлю вопрос,семьи потеряли кормильцев как собираются компенсировать работодатели такую серьёзную потерю жёнам детям?
 
 

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