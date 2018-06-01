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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:46

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В Мангистау на производстве пострадал еще один 23-летний рабочий

Пострадавший госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Здание МОБ. Фото из архива Lada.kz
Мужчина, как рассказали в МОБ, упал с высоты, примерно равной пятиэтажному дому.

- Случай произошел на территории компании «Ерсай» 27 мая. Пострадал рабочий подрядной организации ТОО «DSL Caspian». В данный момент пострадавший находится в МОБ. Данный факт зарегистрирован в Каракиянском РОВД по части 1 статьи 156 («Нарушение правил охраны труда»), - сообщили в ДВД Мангистауской области.

У пострадавшего, как рассказал Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирургии МОБ, диагностирован осложненный перелом трех грудных позвонков. Он парализован. Врачи пока не комментируют, будет ли пострадавший ходить.

Его прооперировали, операция длилась около пяти часов.

Состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. Он находится в сознании, рядом с ним его родственники. Пострадавшему окажут психологическую помощь.

Напомним, вчера, 31 мая, на территории компании «Ерсай» погиб 26-летний рабочий. Его, по предварительной информации, задавил погрузчик. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).


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