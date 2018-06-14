Горит сухостой: За один день пожарные ликвидировали три возгорания в Актау

Фото shitimech.com
В 7 микрорайоне Актау в 15:37 сухостой загорелся на территории между домом №3 и средней школой №9. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
Другой случай произошел у рынка «Әлем» в 21 микрорайоне в 16:03. Площадь горения составила 26 квадратных метров.
Третий случай горения сухостоя зарегистрирован в 19:06 на территории средней школы №7 в 5 микрорайоне Актау. Площадь горения составила семь квадратных метров.
Вчера, 13 июня, в селе Акшукур горел мусор и автомобильные шины. Площадь горения составила 50 квадратных метров.
- Такие возгорания чаще всего возникают из-за непогашенного окурка, неосторожного обращения с огнем, а иногда и из-за хулиганских действий граждан, преимущественно подростков, - говорят спасатели.
С 4 по 10 июня в Мангистауской области произошло восемь пожаров.
В понедельник, 4 июня, в доме №17 28 микрорайона Актау произошло горение мебели в подъезде. Пожар, который возник примерно в 17:48, потушили до прибытия пожарных.
Во вторник, 5 июня, сотрудники противопожарной службы ликвидировали четыре возгорания.
В 05:20 произошел пожар на территории школы в 6 микрорайоне Актау. Причиной стало горение строительных материалов. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
Примерно в 20:33 в селе Атамекен загорелся моторный отсек автомобиля Nissan Primera. Возгорание потушили до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
В селе Баскудук в 20:50 в жилом доме загорелась бытовая техника и домашние вещи. Площадь горения составила четыре квадратных метра.
Ночью 5 июня на трассе Бейнеу-Актау загорелись колеса автомашины MAN. Пострадавших нет.
В среду, 6 июня, в Бейнеу загорелся стог сена во дворе жилого дома. Площадь горения составила 24 квадратных метра.
В четверг, 7 июня, в 12:07 произошел пожар в Жанаозене. В цехе №5 государственного казенного предприятия «Тазалык» полностью сгорела комната. Площадь горения составила 16 квадратных метров.
В воскресенье, 10 июня, в селе Атамекен загорелась крыша бани. Площадь горения составила 10 квадратных метров.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.
Другой случай произошел у рынка «Әлем» в 21 микрорайоне в 16:03. Площадь горения составила 26 квадратных метров.
Третий случай горения сухостоя зарегистрирован в 19:06 на территории средней школы №7 в 5 микрорайоне Актау. Площадь горения составила семь квадратных метров.
Вчера, 13 июня, в селе Акшукур горел мусор и автомобильные шины. Площадь горения составила 50 квадратных метров.
- Такие возгорания чаще всего возникают из-за непогашенного окурка, неосторожного обращения с огнем, а иногда и из-за хулиганских действий граждан, преимущественно подростков, - говорят спасатели.
С 4 по 10 июня в Мангистауской области произошло восемь пожаров.
В понедельник, 4 июня, в доме №17 28 микрорайона Актау произошло горение мебели в подъезде. Пожар, который возник примерно в 17:48, потушили до прибытия пожарных.
Во вторник, 5 июня, сотрудники противопожарной службы ликвидировали четыре возгорания.
В 05:20 произошел пожар на территории школы в 6 микрорайоне Актау. Причиной стало горение строительных материалов. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
Примерно в 20:33 в селе Атамекен загорелся моторный отсек автомобиля Nissan Primera. Возгорание потушили до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
В селе Баскудук в 20:50 в жилом доме загорелась бытовая техника и домашние вещи. Площадь горения составила четыре квадратных метра.
Ночью 5 июня на трассе Бейнеу-Актау загорелись колеса автомашины MAN. Пострадавших нет.
В среду, 6 июня, в Бейнеу загорелся стог сена во дворе жилого дома. Площадь горения составила 24 квадратных метра.
В четверг, 7 июня, в 12:07 произошел пожар в Жанаозене. В цехе №5 государственного казенного предприятия «Тазалык» полностью сгорела комната. Площадь горения составила 16 квадратных метров.
В воскресенье, 10 июня, в селе Атамекен загорелась крыша бани. Площадь горения составила 10 квадратных метров.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.