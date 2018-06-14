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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 593

Горит сухостой: За один день пожарные ликвидировали три возгорания в Актау

В среду, 13 июня, сухая трава горела у рынка «Әлем» и на территориях двух средних школ города. Об этом рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото shitimech.com
В 7 микрорайоне Актау в 15:37 сухостой загорелся на территории между домом №3 и средней школой №9. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Другой случай произошел у рынка «Әлем» в 21 микрорайоне в 16:03. Площадь горения составила 26 квадратных метров.

Третий случай горения сухостоя зарегистрирован в 19:06 на территории средней школы №7 в 5 микрорайоне Актау. Площадь горения составила семь квадратных метров.



Вчера, 13 июня, в селе Акшукур горел мусор и автомобильные шины. Площадь горения составила 50 квадратных метров.



- Такие возгорания чаще всего возникают из-за непогашенного окурка, неосторожного обращения с огнем, а иногда и из-за хулиганских действий граждан, преимущественно подростков, - говорят спасатели.

С 4 по 10 июня в Мангистауской области произошло восемь пожаров.

В понедельник, 4 июня, в доме №17 28 микрорайона Актау произошло горение мебели в подъезде. Пожар, который возник примерно в 17:48, потушили до прибытия пожарных.

Во вторник, 5 июня, сотрудники противопожарной службы ликвидировали четыре возгорания.

В 05:20 произошел пожар на территории школы в 6 микрорайоне Актау. Причиной стало горение строительных материалов. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.



Примерно в 20:33 в селе Атамекен загорелся моторный отсек автомобиля Nissan Primera. Возгорание потушили до прибытия пожарных. Пострадавших нет.



В селе Баскудук в 20:50 в жилом доме загорелась бытовая техника и домашние вещи. Площадь горения составила четыре квадратных метра.

Ночью 5 июня на трассе Бейнеу-Актау загорелись колеса автомашины MAN. Пострадавших нет.

В среду, 6 июня, в Бейнеу загорелся стог сена во дворе жилого дома. Площадь горения составила 24 квадратных метра.

В четверг, 7 июня, в 12:07 произошел пожар в Жанаозене. В цехе №5 государственного казенного предприятия «Тазалык» полностью сгорела комната. Площадь горения составила 16 квадратных метров.

В воскресенье, 10 июня, в селе Атамекен загорелась крыша бани. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.


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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:28
Видела,как мужик сухостой жёг вдоль своего,наверное, забора,напротив рынка Асарс котеджный поселок.Лень было собрать и поджечь подальше от жилья,костер,мужик?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:40
Это называется безответственность к выполнению своих прямых обязанностей

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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