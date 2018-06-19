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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 1199

Первая трагедия на воде: В Мангистау утонул 27-летний мужчина

Трагедия произошла на побережье в 63 километрах от Актау. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Случай произошел 16 июня в Тупкараганском районе. Вызов поступил в 17:45.

- Звонившие сообщили, что мужчина 1991 года рождения прыгнул со скалы и утонул. До приезда спасателей тело извлекли друзья погибшего, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.

Спасатели отметили, что это первый случай гибели человека на воде с начала купального сезона, который официально открыли 25 мая.

Летом 2017 года в Каспии утонули 15 человек.


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Комментарии ( 2 )

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капучина (Посетители) Сегодня, 16:32
только вчера по казахстанскому телевидению новости смотрела, там говорилось, что уже во многих областях есть утонувшие с началом сезона..вот подумала, как хорошо, что у нас в этом году пока ни одного..
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:12
Не прыгайте,спускайтесь.Вдохнете нечаянно воду и через две секунды без сознания.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:51
Эх молодой парнишка такое горе. rose rose
 
 

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