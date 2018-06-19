Первая трагедия на воде: В Мангистау утонул 27-летний мужчина

Фото из архива Lada.kz
Случай произошел 16 июня в Тупкараганском районе. Вызов поступил в 17:45.
- Звонившие сообщили, что мужчина 1991 года рождения прыгнул со скалы и утонул. До приезда спасателей тело извлекли друзья погибшего, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.
Спасатели отметили, что это первый случай гибели человека на воде с начала купального сезона, который официально открыли 25 мая.
Летом 2017 года в Каспии утонули 15 человек.
- Звонившие сообщили, что мужчина 1991 года рождения прыгнул со скалы и утонул. До приезда спасателей тело извлекли друзья погибшего, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.
Спасатели отметили, что это первый случай гибели человека на воде с начала купального сезона, который официально открыли 25 мая.
Летом 2017 года в Каспии утонули 15 человек.