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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 666

В результате драки скончался 25-летний житель Мангистау

Неизвестные граждане привезли тело погибшего молодого человека в приемный покой Мангистауской областной больницы. Об этом сообщил Айткали Чалабаев, заведующий отделением приемного покоя МОБ.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщает Айткали Чалабаев, 30 сентября в 01:30 в приемный покой больницы доставили мужчину без признаков жизни. Его привезли двое неизвестных, после чего скрылись в неизвестном направлении.

- Мужчине 1993 года рождения диагностировали смерть на месте. Все следственные дела переданы в РУВД Мунайлинского района, - рассказал Айткали Чалабаев.



По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, драка произошла в поселке Кызылтобе Мунайлинского района между двумя парнями. Пострадавшему нанесли удар арматурой в грудь.

Редакция ожидает официальный комментарий от ДВД Мангистауской области.

Напомним, в сентябре в Мангистаускую областную больницу в один день поступили двое пострадавших с ножевыми ранениями.

В августе, в МОБ доставили мужчину с ножевым ранением.


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