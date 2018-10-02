В результате драки скончался 25-летний житель Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Как сообщает Айткали Чалабаев, 30 сентября в 01:30 в приемный покой больницы доставили мужчину без признаков жизни. Его привезли двое неизвестных, после чего скрылись в неизвестном направлении.
- Мужчине 1993 года рождения диагностировали смерть на месте. Все следственные дела переданы в РУВД Мунайлинского района, - рассказал Айткали Чалабаев.
По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, драка произошла в поселке Кызылтобе Мунайлинского района между двумя парнями. Пострадавшему нанесли удар арматурой в грудь.
Редакция ожидает официальный комментарий от ДВД Мангистауской области.
Напомним, в сентябре в Мангистаускую областную больницу в один день поступили двое пострадавших с ножевыми ранениями.
В августе, в МОБ доставили мужчину с ножевым ранением.
- Мужчине 1993 года рождения диагностировали смерть на месте. Все следственные дела переданы в РУВД Мунайлинского района, - рассказал Айткали Чалабаев.
По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, драка произошла в поселке Кызылтобе Мунайлинского района между двумя парнями. Пострадавшему нанесли удар арматурой в грудь.
Редакция ожидает официальный комментарий от ДВД Мангистауской области.
Напомним, в сентябре в Мангистаускую областную больницу в один день поступили двое пострадавших с ножевыми ранениями.
В августе, в МОБ доставили мужчину с ножевым ранением.
Оставьте свой комментарий первым.