Две девочки в Мангистау получили травмы в результате падения на них качелей

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Дети были доставлены из села Акшымырау в областную детскую больницу 14 марта. Одна из девочек находилась в бессознательном состоянии.



Девочки 2010 и 2013 годов рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и тупые травмы живота.



По словам родителей девочек, падение «алтыбакана» произошло, когда девочки играли на нем вместе с остальными детьми. Конструкция не выдержала веса и упала прямо на них.



- Благодаря оперативной помощи медиков областной детской больницы состояние детей удалось стабилизировать. На данный момент дети находятся в отделении травматологии, готовятся к выписке, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.