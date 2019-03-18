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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 1059

Две девочки в Мангистау получили травмы в результате падения на них качелей

На девочек упали качели «Алтыбакан». В результате пострадавшие были доставлены санавиацией в Мангистаускую областную детскую больницу с многочисленными травмами. Сейчас их состояние стабилизировалось. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Дети были доставлены из села Акшымырау в областную детскую больницу 14 марта. Одна из девочек находилась в бессознательном состоянии.

Девочки 2010 и 2013 годов рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и тупые травмы живота.

По словам родителей девочек, падение «алтыбакана» произошло, когда девочки играли на нем вместе с остальными детьми. Конструкция не выдержала веса и упала прямо на них.

- Благодаря оперативной помощи медиков областной детской больницы состояние детей удалось стабилизировать. На данный момент дети находятся в отделении травматологии, готовятся к выписке, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.


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Комментарии ( 5 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:26
master_kz,
Речь идет совершенно о других качелях, которые как правило вообще никак не крепятся. На авось стоят.

Если уж на то пошло, это вообще не детские качели в обычном понимании слова.


Когда люди научатся внимательно читать и мыслить.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:19
Цитата: Мимоза
Качели во дворах, закреплены намертво.

Я видел их материал и запас прочности,ну детям до 5 лет еще нормально, а дальше уж без гарантий -)) В нашем дворе уже переломаны
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:05
master_kz,
Вы знаете, что за качели Алтыбакан? когда и как они устанавливаются? Соответственно можно сделать вывод, кто виноват. Качели во дворах, закреплены намертво.
 
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  • master_kz
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:04
Потому, как нет никакого стандарта на изготовление оборудования для детских площадок.
Лепи, как хочешь и из чего хочешь.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:38
Конструкция не выдержала веса и упала прямо на них.

Такие "конструкции" из соломы сейчас в каждом дворе
 
 

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