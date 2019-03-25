Пожар сняли на видео на месторождении Каламкас

Горение скважины
Горение на месторождении Каламкас, по сообщению очевидцев, произошло около 04:00 часов 25 марта. Другие подробности выясняют наши журналисты.
Напомним, ранее в социальных сетях стали распространяться видео выбросов на месторождении Каламкас. В Министерстве энергетики сообщили, что к вечеру 24 марта последствия происшествия будут ликвидированы.
Фото и видео очевидцев.
Напомним, ранее в социальных сетях стали распространяться видео выбросов на месторождении Каламкас. В Министерстве энергетики сообщили, что к вечеру 24 марта последствия происшествия будут ликвидированы.
Фото и видео очевидцев.