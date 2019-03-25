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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 1273

Пожар сняли на видео на месторождении Каламкас

Возгорание на месторождении Каламкас сняли на видео очевидцы.

Горение скважины
Горение на месторождении Каламкас, по сообщению очевидцев, произошло около 04:00 часов 25 марта. Другие подробности выясняют наши журналисты.

Напомним, ранее в социальных сетях стали распространяться видео выбросов на месторождении Каламкас. В Министерстве энергетики сообщили, что к вечеру 24 марта последствия происшествия будут ликвидированы.















Фото и видео очевидцев.


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Комментарии ( 2 )

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Ronin (Посетители) Сегодня, 10:30
Головы горят.
 
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HiWatch (Посетители) Сегодня, 10:24
А что горит? Газ? Нефть?
 
 

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