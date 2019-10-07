В Актау выброшенный на скалы катамаран вытащили на берег

Фото предоставлено Сергеем Кулькиным
Катамаран «Маэстро» выбросило на берег 4 октября около 06:00 часов.
Сергей Кулькин рассказал, что с владельцем катамарана сразу же связались.
- Проблема в том, что у нас нет оборудования, которое помогло бы вытащить катамаран на берег. Помогли ребята с пляжа «Гуна». У них тоже катамаран, но тяжелее. С помощью плавательного средства и удалось вытащить катамаран со скал и отбуксировать на берег на следующий же день, - отметил руководитель яхт-клуба «Бриз».
Причиной происшествия могла послужить поломка якорного крепежа.
- У катамарана полностью разбит один из поплавков. Сейчас его разбирают на запчасти. Вернуть его в первоначальный вид не представляется возможным. Вообще уже несколько раз поднимался вопрос об установке волнолома в районе залива в 1 микрорайоне. Если бы его установили, такого бы не происходило, - подытожил Сергей Кулькин.
Напомним, в 2017 году в Актау из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана». В 2018 году произошел аналогичный инцидент, яхту «Stalker» из-за непогоды выбросило на скалы 4 микрорайона.
Сергей Кулькин рассказал, что с владельцем катамарана сразу же связались.
- Проблема в том, что у нас нет оборудования, которое помогло бы вытащить катамаран на берег. Помогли ребята с пляжа «Гуна». У них тоже катамаран, но тяжелее. С помощью плавательного средства и удалось вытащить катамаран со скал и отбуксировать на берег на следующий же день, - отметил руководитель яхт-клуба «Бриз».
Причиной происшествия могла послужить поломка якорного крепежа.
- У катамарана полностью разбит один из поплавков. Сейчас его разбирают на запчасти. Вернуть его в первоначальный вид не представляется возможным. Вообще уже несколько раз поднимался вопрос об установке волнолома в районе залива в 1 микрорайоне. Если бы его установили, такого бы не происходило, - подытожил Сергей Кулькин.
Напомним, в 2017 году в Актау из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана». В 2018 году произошел аналогичный инцидент, яхту «Stalker» из-за непогоды выбросило на скалы 4 микрорайона.