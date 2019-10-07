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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 2499

В Актау выброшенный на скалы катамаран вытащили на берег

Плавательное средство удалось вытащить при помощи катамарана, принадлежащего пляжу «Гуна». Об этом сообщил Сергей Кулькин, руководитель яхт-клуба «Бриз».

Фото предоставлено Сергеем Кулькиным
Катамаран «Маэстро» выбросило на берег 4 октября около 06:00 часов.

Сергей Кулькин рассказал, что с владельцем катамарана сразу же связались.

- Проблема в том, что у нас нет оборудования, которое помогло бы вытащить катамаран на берег. Помогли ребята с пляжа «Гуна». У них тоже катамаран, но тяжелее. С помощью плавательного средства и удалось вытащить катамаран со скал и отбуксировать на берег на следующий же день, - отметил руководитель яхт-клуба «Бриз».

Причиной происшествия могла послужить поломка якорного крепежа.

- У катамарана полностью разбит один из поплавков. Сейчас его разбирают на запчасти. Вернуть его в первоначальный вид не представляется возможным. Вообще уже несколько раз поднимался вопрос об установке волнолома в районе залива в 1 микрорайоне. Если бы его установили, такого бы не происходило, - подытожил Сергей Кулькин.



Напомним, в 2017 году в Актау из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана». В 2018 году произошел аналогичный инцидент, яхту «Stalker» из-за непогоды выбросило на скалы 4 микрорайона.


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Комментарии ( 4 )

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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 18:20
Цитата: Aktauskii
Владельцы яхт не хотят за свой счёт установить волнолом, или деньги налогоплательщиков подавай???


Марина - место для швартовки яхт - такой же объект инфраструктуры, как и все остальные городские сооружения, а именно: мосты, площади, стоянки транспорта, вокзалы.
Большинство горожан не понимают, что живут в потенциально одном из красивейших мест мира.
Оборудованная марина - отличный фактор роста привлекательности любого прибрежного города. Более того, за счёт хранения чужих яхт на Каспии может приносить очень хороший доход.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 15:49
Цитата: Aktauskii
Владельцы яхт не хотят за свой счёт установить волнолом, или деньги налогоплательщиков подавай???

Это примерно то же самое, как сказать автовладельцам: "устанавливайте светофоры за свой счет, это же вам надо" uhmylka
К тому же стоимость такого проекта, действительно, не потянут одни только яхтсмены, не говоря уже о куче разрешительных и прочих процедур.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: Aktauskii
Владельцы яхт не хотят за свой счёт установить волнолом

Во первых, волнолом не спасет, необходимо строить моряну, и это будет правильное решение. Во вторых, без согласования с гос службами это делать нельзя, сами же потом будем брюзжать тут, что забрали наше море. В третьих, и самое главное, стоимость даже волнолома достаточно высока, ни один частник-яхстмен не потянет. На мой взгляд, необходимо выделить место где-нибудь не в черте города. Сделать грамотный проект. И при долевом участии государства и частников (под бесплатное место стоянку) вскладчину построить моряну не менее чем на 200 судов. Это позволит развить морской туризм, организовать обучение детей парусному спорту (как это было в советское время), снять вопрос зимовки судов, иметь дополнительный доход в бюджет от сдачи в аренду мест.
 
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 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 13:10
Владельцы яхт не хотят за свой счёт установить волнолом, или деньги налогоплательщиков подавай???
 
 

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