«Самовольно взял гранату»: В Министерстве обороны Казахстана рассказали подробности произошедшего на полигоне в Бейнеу

Скриншот видеоматериала
На учебном полигоне «Бекет-Ата», как сообщил Адылбек Алдабергенов, проводились специальные учения с личным составом. Связист, рядовой срочной службы Сергей Кошелев, был привлечен к учениям для демонстрации экипировки связистов на учебной точке №3.
- Никаких боевых задач выполнять он не должен был. При проведении подготовки к занятиям Сергей Кошелев самовольно, без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1, так называемую «лимонку». Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку, тем самым привел механизм в действие, засунул гранату под радиостанцию «Тадиран», - сообщил Адылбек Алдабергенов.
Как отметил генерал-майор, солдат был предупрежден о том, что граната является боевой.
- В результате взрыва рядовые Кошелев и Жаманбаев, которые находились около радиостанции, получили осколочные ранения. Находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали, хотя были подвержены риску. Пострадавшим Кошелеву и Жаманбаеву была оказана вся необходимая и квалифицированная медицинская и психологическая помощь. По факту взрыва гранаты было автоматически заведено уголовное дело. Военно-следственным управлением Министерства внутренних дел (МВД) РК ведутся следственные мероприятия, - пояснил генерал-майор.
Адылбек Алдабергенов сказал, что по запросу военно-следственного управления МВД РК воинской частью была проведена оценка нанесенного ущерба.
- Вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Министерства обороны. Решение принимает суд. Также 23 июля 2019 года было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разного уровня. Дополнительно ведется проверка фактов нарушения Устава внутренней службы Вооруженных сил. Объективная оценка действий военнослужащих в данной ситуации необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем, - подытожил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Напомним, призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что потерявшего руку солдата в Мангистау могут оштрафовать на 6 миллионов тенге.
Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту.
- Никаких боевых задач выполнять он не должен был. При проведении подготовки к занятиям Сергей Кошелев самовольно, без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1, так называемую «лимонку». Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку, тем самым привел механизм в действие, засунул гранату под радиостанцию «Тадиран», - сообщил Адылбек Алдабергенов.
Как отметил генерал-майор, солдат был предупрежден о том, что граната является боевой.
- В результате взрыва рядовые Кошелев и Жаманбаев, которые находились около радиостанции, получили осколочные ранения. Находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали, хотя были подвержены риску. Пострадавшим Кошелеву и Жаманбаеву была оказана вся необходимая и квалифицированная медицинская и психологическая помощь. По факту взрыва гранаты было автоматически заведено уголовное дело. Военно-следственным управлением Министерства внутренних дел (МВД) РК ведутся следственные мероприятия, - пояснил генерал-майор.
Адылбек Алдабергенов сказал, что по запросу военно-следственного управления МВД РК воинской частью была проведена оценка нанесенного ущерба.
- Вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Министерства обороны. Решение принимает суд. Также 23 июля 2019 года было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разного уровня. Дополнительно ведется проверка фактов нарушения Устава внутренней службы Вооруженных сил. Объективная оценка действий военнослужащих в данной ситуации необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем, - подытожил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Напомним, призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что потерявшего руку солдата в Мангистау могут оштрафовать на 6 миллионов тенге.
Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту.