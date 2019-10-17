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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 1071

«Самовольно взял гранату»: В Министерстве обороны Казахстана рассказали подробности произошедшего на полигоне в Бейнеу

Солдат был предупрежден, что граната является боевой. Об этом сообщил генерал-майор Адылбек Алдабергенов, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Скриншот видеоматериала
На учебном полигоне «Бекет-Ата», как сообщил Адылбек Алдабергенов, проводились специальные учения с личным составом. Связист, рядовой срочной службы Сергей Кошелев, был привлечен к учениям для демонстрации экипировки связистов на учебной точке №3.

- Никаких боевых задач выполнять он не должен был. При проведении подготовки к занятиям Сергей Кошелев самовольно, без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1, так называемую «лимонку». Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку, тем самым привел механизм в действие, засунул гранату под радиостанцию «Тадиран», - сообщил Адылбек Алдабергенов.

Как отметил генерал-майор, солдат был предупрежден о том, что граната является боевой.

- В результате взрыва рядовые Кошелев и Жаманбаев, которые находились около радиостанции, получили осколочные ранения. Находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали, хотя были подвержены риску. Пострадавшим Кошелеву и Жаманбаеву была оказана вся необходимая и квалифицированная медицинская и психологическая помощь. По факту взрыва гранаты было автоматически заведено уголовное дело. Военно-следственным управлением Министерства внутренних дел (МВД) РК ведутся следственные мероприятия, - пояснил генерал-майор.

Адылбек Алдабергенов сказал, что по запросу военно-следственного управления МВД РК воинской частью была проведена оценка нанесенного ущерба.

- Вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Министерства обороны. Решение принимает суд. Также 23 июля 2019 года было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разного уровня. Дополнительно ведется проверка фактов нарушения Устава внутренней службы Вооруженных сил. Объективная оценка действий военнослужащих в данной ситуации необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем, - подытожил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Напомним, призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что потерявшего руку солдата в Мангистау могут оштрафовать на 6 миллионов тенге.

Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту.



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Комментарии ( 6 )

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 cas177cas (Посетители) Сегодня, 14:02
Учебные занятия с боевыми боеприпасами проводят...А в бой тогда наверное пойдут с учебными боеприпасами...Бардак...Как был так и остался...Зато медали и ордена у некоторых военных деятелей- будто две или три мировые войны рошли...
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:09
Генерал свою **** прикрывает.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:35
При проведении подготовки к занятиям Сергей Кошелев самовольно, без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1, так называемую «лимонку». Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку, тем самым привел механизм в действие, засунул гранату под радиостанцию «Тадиран», - сообщил Адылбек Алдабергенов.

че за чушь собачья?
что значит выложенным боеприпасам на другой точке?
вы че там ***? боевые гранаты выкладываете где ни попадя? кто проводит учебные занятия с боевыми гранатами и запалами??? только с учебными!
боевую гранату боец должен получить только на пункте выдачи боеприпасов, который должен быть организован в сооветствии с требованиями уставов и наставлений по боевой подготовке, строго после инструктажа, обучения действиям, отработки с учебными боеприпасами, лично в руки после подписи в получении! и это все только на полигоне для этого предназначеноом в специальном месте для метания гранат! все остальные военнослужащие должны быть в отдельном, специально укрепленном месте, без доступа к пункту выдачи.

что там у вас творится если связист может пойти к ВЫЛОЖЕННЫМ боевым гранатам, взять ее, вкрутить запал и положить под радиостанцию???!!!
вы че на базаре их выложили?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:04
Мля, целый генерал, детский лепет! Даже из этого мычания сразу видна вина тех, кто организовал и проводил эти учения.
Да, мельчают ныне генералы...
Вообще, мне не понятно, почему страна рванула в капитализм, где всё прихвачено и приватизировано, типа частная собственность, а принцип комплектования ВС остался советский - всеобщая воинская обязанность? Пусть владельцы богатств содержат контрактную армию, где будут служить взрослые люди, сознательно продавая свои способности в боевом деле за хорошую зарплату. Зачем вчерашнему школьнику эта служба в армии? Эти дети, в реальности, пушечное мясо...
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 11:34
самовольно взял? или ему выдали на ответ/хранение? гранаты,снаряды везде валяются,на твоё усмотрение,хочешь бери,не хочешь беги мимо? и автоматы и пр вооружение у вас там тоже в свободном доступе? жопы свои спасают..
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 11:28
Опять какой то мутняк. Где были офицеры в это время? Почему гранаты без присмотра валялись? Почему при проведении боевых учений не соблюдались меры предосторожности? Конечно легче всего повесить всё на срочника ,выставив его дурачком,а так скорее всего оно и будет,ведь ни кто не хочет чтоб погоны полетели.
 
 

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