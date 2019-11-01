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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 1462

Еще четверых задержанных энергетиков Мангистау взяли под стражу на два месяца

Директора товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Электр Жуйелери», директора ТОО «AТЖ Рower», директора департамента маркетинга и сбыта ТОО «МАЭК-Казатомпром», а также начальника участка сбыта Мангистауского филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» по Мунайлинскому району взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото из открытых источников
Специализированным следственным судом Актау было удовлетворено ходатайство следственного управления департамента экономических расследований (ДЭР) о санкционировании меры пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении должностных лиц энергопроизводящей и энергоснабжающих компаний области.

- Все вышеперечисленные лица подозреваются в совершении ряда тяжких правонарушений в составе организованной преступной группы против собственности, общественной безопасности и общественного порядка, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Напомним, директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» взяли под стражу на два месяца. Ранее сообщалось, что досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.



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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
  • Галина63
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 15:31
я только не пойму почему с ними нет бывшего гендиректора МАЭКа, которого вот только только поменяли, это же при нем происходило?!
 
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  • Tomiris_2014
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 сембай (Посетители) Сегодня, 15:21
Без ведома руководства области (бывшего) и города (действующего) на такую беспредельную аферу никто не посмеет.
 
 

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