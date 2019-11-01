Еще четверых задержанных энергетиков Мангистау взяли под стражу на два месяца

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Специализированным следственным судом Актау было удовлетворено ходатайство следственного управления департамента экономических расследований (ДЭР) о санкционировании меры пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении должностных лиц энергопроизводящей и энергоснабжающих компаний области.
- Все вышеперечисленные лица подозреваются в совершении ряда тяжких правонарушений в составе организованной преступной группы против собственности, общественной безопасности и общественного порядка, - пояснили в пресс-службе областного суда.
Напомним, директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» взяли под стражу на два месяца. Ранее сообщалось, что досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.
- Все вышеперечисленные лица подозреваются в совершении ряда тяжких правонарушений в составе организованной преступной группы против собственности, общественной безопасности и общественного порядка, - пояснили в пресс-службе областного суда.
Напомним, директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» взяли под стражу на два месяца. Ранее сообщалось, что досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.