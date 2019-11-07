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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 16:42

Просмотров: 1708

Досудебное расследование проводят в отношении девушки-инвалида из Актау

Департаментом полиции на транспорте Нур-Султана проводятся два досудебных расследования. Анастасия Мурашова подозревается в применении насилия по отношению к представителям власти, полицейских подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на информационном портале Tеngrinews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Фото со страницы в Facebook правозащитника Елены Семёновой
В отношении инвалида 1 группы с детства Анастасии Мурашовой, как сообщает Tengrinews.kz, ведется досудебное расследование. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Сотрудники ЛОВД же подозреваются в превышении своих должностных полномочий.

- Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В порядке надзора изучены материалы уголовных дел и даны письменные указания о проведении необходимых следственных действий, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела, - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД РК проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида из Актау в отделении полиции Нур-Султана. Родственники пострадавшей заявляют, что девушку избивали, душили и два дня морили голодом. 

Позже стало известно, что задержанная девушка-инвалид из Актау находилась в состоянии алкогольного опьянения.



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Комментарии ( 3 )

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  • Князь
 нашевсе (Посетители) Вчера, 18:42
Да, задержали, пусть относятся как к человеку. Зачем оскал свой на весь мир демонстрировать?
Избивать, душить, как будто с врагом не на жизнь схватились? С родными ей связаться не могли помочь?
 
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Князь (Посетители) Вчера, 18:20
Цитата: ОбывателЪ
Встречал её в барах, аморальный образ жизни ведет.

Сам тоже аморальничаешь понемногу lol по барам гуляем значит и в курсе всего как говорят. podmig
 
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  • Akosha
 ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 17:06
То что девушка больная не сомневаюсь, но и то что выпила так же не вызывает сомнения. Встречал её в барах, аморальный образ жизни ведет. Как там Путин таких назвал.. девушка с заниженной планкой социальной ответственности. )))
Что конечно не оправдывает действия полицейских, какие бы не были бы граждане это сугубо их дело, а дело полицейских оставлять свои эмоции дома, а на работе уважать и цивилизованно относится ко всем гражданам без исключения, даже если они пьяны и дерзят. Пытки вообще недопустимы.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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