Досудебное расследование проводят в отношении девушки-инвалида из Актау

Фото со страницы в Facebook правозащитника Елены Семёновой
В отношении инвалида 1 группы с детства Анастасии Мурашовой, как сообщает Tengrinews.kz, ведется досудебное расследование. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Сотрудники ЛОВД же подозреваются в превышении своих должностных полномочий.
- Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В порядке надзора изучены материалы уголовных дел и даны письменные указания о проведении необходимых следственных действий, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела, - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД РК проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида из Актау в отделении полиции Нур-Султана. Родственники пострадавшей заявляют, что девушку избивали, душили и два дня морили голодом.
Позже стало известно, что задержанная девушка-инвалид из Актау находилась в состоянии алкогольного опьянения.
- Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В порядке надзора изучены материалы уголовных дел и даны письменные указания о проведении необходимых следственных действий, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела, - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД РК проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида из Актау в отделении полиции Нур-Султана. Родственники пострадавшей заявляют, что девушку избивали, душили и два дня морили голодом.
Позже стало известно, что задержанная девушка-инвалид из Актау находилась в состоянии алкогольного опьянения.