Смертельная авария в Актау: За рулём одного из автомобилей находился 13-летний мальчик

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В аварии, которая произошла утром 13 ноября на перекрёстке 30, 32, 33 и 34 микрорайонов появились новые подробности.По сообщению очевидцев происшествия, к аварии привела погоня полицейских за несовершеннолетним, находящимся в тот момент за рулём одного из автомобилей.В департаменте полиции области опровергли информацию о погоне, однако подтвердили, что за рулём одной из машин-участниц ДТП находился несовершеннолетний.- 13 ноября произошло ДТП с участием автомобилей марок Toyota Camry, Geely и Hyundai Accent. В результате от полученных травм водитель автомобиля Geely скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.Подробности рассказали и в Скорой помощи.- Сегодня в 09:21 часов поступил вызов на пульт 103 о том, что произошла авария в 34 микрорайоне. Наши две бригады в течение трёх минут были отправлены, в течение пяти минут прибыли на место происшествия. По приезду Скорой помощи обнаружено четыре пострадавших, один из них мужчина 1980 года рождения погиб на месте. У него были травмы, не совместимые с жизнью. Мальчик 13 лет, который являлся водителем автомашины «Тойота Камри» был доставлен полицейскими самостоятельно до приезда Скорой помощи в больницу. Еще двум женщинам 1960 и 1986 годов рождения оказана в полном объёме медицинская помощь, они были доставлены в областную больницу. Одна из них была госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами рёбер. Вторая женщина отпущена после полного обследования домой. Мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, - рассказал Рахимжан Елтаев, руководитель Мангистауской станции скорой помощи.Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке между 30, 32, 33 и 34 микрорайонами, напротив жилого комплекса (ЖК) «Каспий маржаны». В результате аварии погиб 39-летний мужчина.