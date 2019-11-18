В Мангистау обвинивший полицейского водитель водворен в изолятор временного содержания

На месте происшествия
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что Бекжан Батыров был водворен в изолятор временного содержания Мангистауского района области вчера, 17 ноября.
- Мы установили личность автора видео с места аварии, которое распространялось в социальных сетях. Он опроверг слова о том, что сотрудник патрульной полиции убегал и находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее свою версию произошедшего на трассе с участием сотрудника полиции Мангистау рассказал водитель. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали, что их сотрудника ударили камнем по голове. Это произошло во время исполнения им служебных обязанностей.
- Мы установили личность автора видео с места аварии, которое распространялось в социальных сетях. Он опроверг слова о том, что сотрудник патрульной полиции убегал и находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее свою версию произошедшего на трассе с участием сотрудника полиции Мангистау рассказал водитель. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали, что их сотрудника ударили камнем по голове. Это произошло во время исполнения им служебных обязанностей.