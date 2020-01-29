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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 2

Жительница Актау пожаловалась на травящих клопов соседей

По словам женщины, в соседней квартире сегодня начали травить насекомых, из-за чего в ее собственной квартире появился неприятный запах и дым. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

Скриншот видеоматериала
В редакцию Lada.kz обратилась Ольга Плиткина, жительница дома №18 в 11 микрорайоне.

Она рассказала, что сегодня утром почувствовала в квартире неприятный запах и дымку, от которой режет глаза.

- Видимо, клопов травит соседка. Я не знаю, насколько законен препарат, который она использует, но это просто невыносимо. Вся моя квартира задымлена. Рядом живет женщина, которая только недавно родила — я опасаюсь, что дым дойдет и до нее, - сказала Ольга Плиткина.

Специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау выехали по указанному адресу.

- Выяснилось, что жительница дома №18 приобрела на рынке в 22 микрорайоне препарат, который, по ее словам, называется «Шашка», и самостоятельно проводила обработку в квартире от клопов, - отметили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона.

При этом она никого из соседей не предупредила.

- На момент присутствия специалистов управления в квартире присутствовал серный запах, они сделали активное проветривание, предупредив соседей. Что это за препарат и легализован ли он в нашей стране — еще предстоит узнать, так как по прибытии специалистов не была обнаружена упаковка препарата. Одна из жительниц этого дома написала на травившую клопов женщину заявление в полицию. Хотим напомнить, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, - сказали в пресс-службе ведомства.



Напомним, в Актау трое детей из одной семьи были госпитализированы с токсикологическим отравлением из многоэтажного жилого дома, в котором проводилась дезинсекция против клопов. Один из малышей, шестилетний мальчик, скончался прямо во время сна. В полиции начали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Год спустя два года лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении минимальной безопасности получила жительница 13 микрорайона Актау. Она признана виновной в гибели ребёнка, который проживал по соседству и отравился парами препарата для травли насекомых.



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