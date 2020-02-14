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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:54

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В Актау пострадали пять человек из-за травли соседями клопов

Повторный случай токсического отравления произошел в том же доме, где 10 февраля из-за травли насекомых пострадали три человека. На этот раз отравление парами химического препарата получили 45-летняя женщина, девушка 24 лет и трое несовершеннолетних детей.

Иллюстрация к материалу
Инцидент произошел в доме №57 в 4 микрорайоне. В одной из квартир дома проводилась обработка от насекомых химическими препаратами.

По данным пресс-службы управления здравоохранения области, 13 февраля в 20:13 на пульт дежурного «103» поступил вызов об отравлении пяти человек химическими веществами. Незамедлительно выехали две бригады Скорой медицинской помощи.

- Пострадавших 45-летнюю женщину и девушку 24 лет доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. Несовершеннолетних 4, 5 и 6 лет доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. У всех диагностировали «Отравление парами химического препарата». Все они жаловались на рвоту, головокружения и боли в животе. Женщину и молодую девушку осмотрели дежурные врачи-терапевты. Им была назначена инфузионная терапия. Их состояния оценивается как стабильное, рекомендовано амбулаторное лечение и наблюдение у участкового врача по месту жительства. Троих несовершеннолетних детей госпитализировали в педиатрию детской больницы. Состояние детей стабильное. Сознание не теряли. Аппетит в норме. Геодинамические показатели стабильны, - рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона пояснили, что пострадавшие живут на два этажа выше квартиры, в которой проводилась стихийная обработка от насекомых.

- Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асима Жарылгасова побывала в больнице, где находятся пострадавшие. Ухудшение самочувствия мать с детьми почувствовали 11 февраля, но в больницу обратились вечером 13 февраля. По их словам, они ощущали едкий запах фосфорной кислоты. В момент госпитализации они пожаловались на покраснение глаз, тошноту, головокружение, диарею. Был выставлен диагноз «токсическое отравление». Мать с тремя детьми находятся в стационаре, состояние стабильное, идут на выздоровление, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая, по словам пресс-службы, не намерена подавать заявление в суд, объяснив это приверженностью к вере и ношением хиджаба.

В настоящее время прокуратура и судебные органы занимаются рассмотрением заявления, поданного жительницей Актау, пострадавшей 10 февраля от обработки насекомых в соседней квартире.

- Препарат БИ-58 является средством пролонгированного (длительного) действия. Мы будем следить за развитием ситуации и информировать СМИ незамедлительно, - отметили в департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона.

Напомним, что 12 февраля жительница Актау и двое её детей пострадали из-за травли соседями насекомых. Женщину доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы, где медики оказали ей первую помощь. Две её дочери находятся в областной детской больнице, где они получают необходимое лечение.

В январе трое жителей Мунайлинского района, включая 14-летнего подростка, отравились химическими веществами в результате травли клопов.



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Комментарии ( 1 )

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uzcepilov (Посетители) Сегодня, 13:25
То, что теневые люди травят клопов жутко вонючими смесями (соляр+карбол+еще чорт знает что)- есть чистое ИБД (имитация бурной деятельности) и развод на деньги. От этих смесей травится вся биомасса, в том числе люди и домашние любимцы. Я однажды пользовал обыкновенный "палач", раствор по инструкции, хватило 1го раза, твари пропали, даже не надевал респиратор, главное-чтобы не подделка...
 
 

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