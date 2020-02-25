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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 1106

В полиции прокомментировали наезд на несовершеннолетнего в Актау

Подозреваемый в совершении наезда 29-летний мужчина задержан и водворенн в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В ходе проверки обстоятельств происшествия сотрудники полиции установили, что 29-летний водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по первой полосе дороги, допустил наезд на несовершеннолетнего на пешеходном переходе.

- Пострадавший доставлен и госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ). По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции области добавили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Машина нарушителя водворена на штрафную стоянку.

Напомним, вчера, 24 февраля, несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе между 11 и 10 микрорайонами, напротив памятника Кашагану Куржиманулы.

Позже стало известно, что в этот день в районе спортивного комплекса «Жас Канат» был совершён наезд на 24-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, не представляющие угрозы для её здоровья.

Вечером того же дня возле дома №1 в 9 микрорайоне сбили 60-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.



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Комментарии ( 3 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:34
Да пусть сидит,другим неповадно будет.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 15:16
уехавший,
user79,

Ну или под газом был
 
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user79 (Посетители) Сегодня, 14:35
уехавший, до санкции прокурора наверно
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 14:23
А почему в ИВС? он же вроде не сбегал с места дтп???
 
 

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