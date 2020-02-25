В полиции прокомментировали наезд на несовершеннолетнего в Актау

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В ходе проверки обстоятельств происшествия сотрудники полиции установили, что 29-летний водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по первой полосе дороги, допустил наезд на несовершеннолетнего на пешеходном переходе.
- Пострадавший доставлен и госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ). По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте полиции области добавили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Машина нарушителя водворена на штрафную стоянку.
Напомним, вчера, 24 февраля, несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе между 11 и 10 микрорайонами, напротив памятника Кашагану Куржиманулы.
Позже стало известно, что в этот день в районе спортивного комплекса «Жас Канат» был совершён наезд на 24-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, не представляющие угрозы для её здоровья.
Вечером того же дня возле дома №1 в 9 микрорайоне сбили 60-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.
- Пострадавший доставлен и госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ). По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте полиции области добавили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Машина нарушителя водворена на штрафную стоянку.
Напомним, вчера, 24 февраля, несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе между 11 и 10 микрорайонами, напротив памятника Кашагану Куржиманулы.
Позже стало известно, что в этот день в районе спортивного комплекса «Жас Канат» был совершён наезд на 24-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, не представляющие угрозы для её здоровья.
Вечером того же дня возле дома №1 в 9 микрорайоне сбили 60-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.