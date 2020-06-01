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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 3704

Коронавирус выявили у сотрудницы акимата Мангистауской области

В связи с заболеванием коронавирусом одной из сотрудниц акимат региона перешёл на усиленный карантинный режим работы. Об этом сообщили в управлении внутренней политики Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Акимат области перешёл на усиленный карантинный режим работы в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц исполнительного органа.

- Сейчас 80% сотрудников перешли на дистанционку, в здание акимата вход осуществляется строго в масках, также ограничен приём посетителей, - сообщили в управлении внутренней политики области.

Отмечается, что сотрудница заразилась инфекцией от своего супруга. А где заразился он - не уточняется.

В настоящее время все люди, контактировавшие с заражённой, находятся под врачебным контролем.

Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



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Комментарии ( 6 )

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Bakytzhan (Посетители) Сегодня, 20:57
Ураааа, я очень рад
 
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  • Космос
 Саид. (Посетители) Сегодня, 20:28
Цитата: vbykov
Закрывайте всех!

Не возможно!..У них начнётся "внутренний атракцион", по распродаже служебных авто..My Webpage...Чужих не допустят..

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
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  • Саид.
  • spamregg
 vbykov (Посетители) Сегодня, 20:14
Закрывайте всех!
 
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  • leo529
  • Шевченко 81
  • Саид.
  • spamregg
 Pear (Посетители) Сегодня, 19:45
Цитата: Космос
Интересно, двери в окемат заварили, кормушку оставили?


это невозможно. так как само здание это кормушка с дверями lol
 
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  • Саид.
  • Имярек
  • tolk
  • shurik_kz11
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:18
Интересно, двери в окемат заварили, кормушку оставили?
 
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  • Multiverse
  • Космос
  • Шевченко 81
 Pear (Посетители) Сегодня, 18:57
Ну все, акимат в карантин. Шансов не заразиться нет. Если на работе не подхватишь, то дома точно. Или наоборот. Все родственники же
 
 

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