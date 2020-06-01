Коронавирус выявили у сотрудницы акимата Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz

Акимат области перешёл на усиленный карантинный режим работы в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц исполнительного органа.



- Сейчас 80% сотрудников перешли на дистанционку, в здание акимата вход осуществляется строго в масках, также ограничен приём посетителей, - сообщили в управлении внутренней политики области.



Отмечается, что сотрудница заразилась инфекцией от своего супруга. А где заразился он - не уточняется.



В настоящее время все люди, контактировавшие с заражённой, находятся под врачебным контролем.



Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей.



В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.