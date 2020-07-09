Забивших палками и камнями тюленя в Мангистау нашли полицейские

Кадр видео
В понедельник, 6 июля, Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира было направлено обращение в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области по факту избиения тюленя неизвестными лицами.
По данному факту отделом полиции установлены все личности. В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК.
При встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию и осторожность.
Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.
Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.
Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.
Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
По данному факту отделом полиции установлены все личности. В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК.
При встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию и осторожность.
Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.
Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.
Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.
Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.