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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:46

Просмотров: 2499

Забивших палками и камнями тюленя в Мангистау нашли полицейские

Полиция установила личности всех участников избиения тюленя. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет на своей странице в Instagram.

Кадр видео
В понедельник, 6 июля, Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира было направлено обращение в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области по факту избиения тюленя неизвестными лицами.

По данному факту отделом полиции установлены все личности. В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК.

При встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию и осторожность.

Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.

Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.

Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.

Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.

Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.




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Комментарии ( 12 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 21:59
Если у задержанных имеются серьезные связи, то профессионалы смогут перефразировать это событие следующим образом. В деле появятся медицинское заключение о том, что у несовершеннолетнего мальчика обнаружены многочисленные укусы по всему телу. В суде участники избиения "туленьчика" расскажут, что вырвали покусавшего мальчика из пасти "туленьчика", а когда у них это получилось, "туленьчик" сталь нападать и кусать людей, спасших мальчика и тогда они стали оборонятся от взбешенного зверя палками.
В этот момент появиться другое медицинское заключение, в котором будет сказано, что согласно полученных анализов, у "туленьчика" выявлено бешенство и он считался опасным для окружающих. Изучив эти материалы, суд поблагодарил спасших мальчика, а также выдал грамоту за спасения мальчика.
Как вам такой возможный остросюжетный вариант развития
 
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  • мунайши73
 Businessman (Посетители) Сегодня, 21:25
После решения суда необходимо опубликовать имена, фамилии, уроженцы каких районов, республик. Чему такие моральные уроды могут научить детей?
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:18
Выхватили своё, теперь будь добр заплати. По делам вам. Чтоб следующий раз думали

Банкир,
Что это оправдание. ?
 
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  • Юрий Спассков
 бобер (Посетители) Сегодня, 21:14
Обуть этих дикарей по полной программе. Считаю необходимым обозначить имена и фамилии, а так же место работы и должности. Страна должна знать своих героев!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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mami (Посетители) Сегодня, 21:01
Люди дикари какие то...чему детей учат?
 
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  • Юрий Спассков
  • мунайши73
 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:55
Вангую : В связи с возникшей опасностью нападения дикого зверя на незащищенных детей были предприняты меры по удалению данного животного из акватории, прилегающей к месту купания детей для недопущения покусания последних диким зверем (тюленем)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Банкир
  • PoZitron
  • Кинст
  • Юрий Спассков
  • leo529
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:48
При встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию и осторожность.


Вот именно! Держитесь подальше от этих животных,в отношении которых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК.
 
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  • Банкир
  • Юрий Спассков
 Guz (Посетители) Сегодня, 20:48
Учитывая коррупцию во всех сферах власти и исполнения наказания,ничего не будет. Как всегда кто то из них окажется близким родственником судье или следователю и всё,дело закрыто забудьте.
 
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sylka.milana (Посетители) Сегодня, 20:45
Вот и правильно!Всех таких надо наказывать,чтоб другим неповадно было,а то привыкли себя как дикарье вести,ни жалости ,ни сострадания ни к животным,ни к людям нет!
 
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  • avon135
  • Guz
  • Юрий Спассков
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 20:05
При встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию и осторожность.

Надеюсь диких имели в виду наших людей которые забили тюленя?Тюлени не дикие это наши дикари только и умеют бить,кидать камни и т,д.
И давайте имена и фамилии в студию!
 
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