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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:00

Просмотров: 1912

Суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау

Владельцем льва оказался 25-летний мужчина. Его оштрафовали на 27 780 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело в отношении мужчины 1995 года рождения.

Суд установил, что нарушитель незаконно содержал дикое животное – льва, который 25 июня оказался на улице села Акшукур без присмотра.

- Постановлением суда от 10 июля мужчина признан виновным по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП) – 27 780 тенге, с конфискацией животного, - заключили в пресс-службе областного суда.

Для справки:
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Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.

Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.

Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.



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Комментарии ( 6 )

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  • Саt
 Riddik (Посетители) Сегодня, 22:22
По помните господа, эту страну погубит коррупция.
 
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  • Neo_85
  • Walking on the waves
  • мирабелла
  • Сергей Владимиров
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:36
ФИО, как и каким образом приобрел эт животное, если эт контрабанда, то должна быть совсем др статья. Или у нас львов продают как горячие пирожки, почему такой малый штраф?
 
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  • Neo_85
  • Юрий Спассков
  • Сергей Владимиров
  • User_90
 бобер (Посетители) Сегодня, 21:36
А на 2 миллиона семьсот слабо было оштрафовать, или опять родственник чей то?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Ну Ну
  • mer
  • мирабелла
  • Сергей Владимиров
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:25
Как помниться он сам от него отказался, а откуда у 25летнего взялся лев, ну знаете всё-таки не собака это. И всего лишь на 27тыс оштрафовали? Вообще смешно. Нет я люблю животных-особенно таких грозных. Но он подверг опасности всех кто этого льва видел. Он бы их просто сажирал. Когда я видела этого льва просто в водке, меня все ночь кошмары мучили, я не представляю страх кто видел его во очи.
 
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  • Ну Ну
  • мирабелла
 Expert (Посетители) Сегодня, 21:25
Пусть за свой счет перевозку оплатит до Алматинского зоопарка.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Walking on the waves
  • мирабелла
  • Сергей Владимиров
 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 21:24
И это ВСЁ???? А взыскать денежный эквивалент на содержание, что он сейчас в московском цирке???? 27 тысяч? Вы серьёзно? Да он завтра нового львёнка себе привезёт.......
 
 

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