Суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау

Статья 389. Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов

1. Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов – влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста сорока месячных расчетных показателей, с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.

Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело в отношении мужчины 1995 года рождения.Суд установил, что нарушитель незаконно содержал дикое животное – льва, который 25 июня оказался на улице села Акшукур без присмотра.- Постановлением суда от 10 июля мужчина признан виновным по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП) – 27 780 тенге, с конфискацией животного, - заключили в пресс-службе областного суда.Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.