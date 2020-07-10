Суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело в отношении мужчины 1995 года рождения.
Суд установил, что нарушитель незаконно содержал дикое животное – льва, который 25 июня оказался на улице села Акшукур без присмотра.
- Постановлением суда от 10 июля мужчина признан виновным по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП) – 27 780 тенге, с конфискацией животного, - заключили в пресс-службе областного суда.
Для справки:
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.
Суд установил, что нарушитель незаконно содержал дикое животное – льва, который 25 июня оказался на улице села Акшукур без присмотра.
- Постановлением суда от 10 июля мужчина признан виновным по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП) – 27 780 тенге, с конфискацией животного, - заключили в пресс-службе областного суда.
Для справки:
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.