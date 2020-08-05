«Ночных бабочек» задержали в саунах Жанаозена

- На задержанных были составлены протоколы о правонарушении по статье 425 кодекса об административных правонарушениях РК. Материалы дел будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметил глава полиции Жанарбек Бактыбаев.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции совместно с сотрудниками специального отряда быстрого реагирования департамента полиции выявлены факты нарушений карантинного режима в нескольких саунах Жанаозена.Так, 4 августа примерно в 23:20 у железнодорожного вокзала сотрудники нагрянули в сауну, где оказались семь представительниц древнейшей профессии и администратор заведения.Позже, в 23:40, в микрорайоне «Шанырак» правоохранители «накрыли» ещё одну сауну, где в итоге были задержаны администратор и шесть девушек.В ночь на 5 августа около 02:00 полиция установила также действующую сауну «Рахат», расположенную в микрорайоне «Астана». Там находились администратор и три «ночных бабочки».Как заявил начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев, установлено, что девушки оказывали интимные услуги посетителям сауны. Они приехали на заработки из южных регионов и Узбекистана. Возраст путан варьируется от 21 до 42 лет. Их доставили в управление полиции Жанаозена и поставили на учёт категории «Проституция».