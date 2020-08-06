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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 1279

ДТП на трассе Актау-Жанаозен: Врачи борются за жизни четверых выживших

О состоянии четверых пострадавших в результате опрокидывания минивэна сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кадр видео
В числе пострадавших ребёнок, которому 20 августа исполнится четыре года. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, обширную рану лба. После осмотра травматолога и реаниматолога было рекомендовано в срочном порядке направить его в областную многопрофильную детскую больницу.

Второй пострадавший - мужчина 1983 года рождения с закрытым переломом левой бедренной кости со смещением и ушибленной резаной раной правой голени был доставлен в «Sofi Med».

В эту же клинику были доставлены еще двое пострадавших. Это житель Атырауской области 1987 года рождения, получивший серьезный ушиб головного мозга, и уроженец Узбекистана 1991 года рождения, у которого диагностировали компрессионный перелом поясничного позвонка.

Напомним, трагический инцидент произошёл вчера утром, 5 августа, в результате опрокидывания минивэна Toyota Alphard. Позже, как стало известно, в аварии погибли четыре человека, ещё четверо находятся в больнице.




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