Военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау

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ЧП случилось 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау. У одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта.



По данным пресс-службы Министерства обороны РК, на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате чего произошло жесткое приземление.



- Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Военнослужащий был оперативно доставлен в медицинское учреждение Актау. А 8 августа врачи провели ему хирургическую операцию. Состояние военнослужащего тяжелое, - сообщает пресс-служба ведомства.



В пресс-службе также отметили, что парашютные прыжки выполнялись согласно плану боевой подготовки в благоприятных метеорологических условиях. Перед выполнением прыжков с военнослужащими был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности.



- Начато служебное расследование по выяснению причин происшествия, - отметили в Министерстве обороны РК.