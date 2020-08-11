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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 154

Военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау

Инцидент произошел во время плановых парашютных прыжков. У одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Иллюстративное фото
ЧП случилось 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау. У одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта.

По данным пресс-службы Министерства обороны РК, на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате чего произошло жесткое приземление.

- Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Военнослужащий был оперативно доставлен в медицинское учреждение Актау. А 8 августа врачи провели ему хирургическую операцию. Состояние военнослужащего тяжелое, - сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе также отметили, что парашютные прыжки выполнялись согласно плану боевой подготовки в благоприятных метеорологических условиях. Перед выполнением прыжков с военнослужащими был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности.

- Начато служебное расследование по выяснению причин происшествия, - отметили в Министерстве обороны РК.



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