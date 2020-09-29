В военной полиции начали расследование по факту получения солдатом пули в голову в Мангистау

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Любовь Подковырова сообщила, что по факту получения солдатом ранения в голову создана оперативно-следственная группа.
- Создана оперативно-следственная группа, в которую входит военно-следственное управление, военная полция Министерства обороны и военная полиция Национальной гвардии. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального законодательства в интересах следствия я не могу разглашать всю нашу работу, но могу точно уверить, что нами предпринимаются все возможные действия, чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности, - сказала Любовь Подковырова.
В военной полиции, по словам Любови Подковыровой, не рассматривают версию получения ранения солдатом из-за падения «на пулю». Ранее в СМИ распространялся документ, в котором говорилось, что Акберген Каримов во время подготовки поля к учениям отгонял верблюдов. В это время он оступился и упал. В результате падения в его голову проникло инородное тело.
- Распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы военнослужащий «упал на пулю», я вас уверяю, не из воинской части, не из правоохранительных органов такой информации не исходило, потому что первичное донесение о происшествии готовится командованием части 3502 и отправляется в главное командование, а также в правоохранительные органы, в военную прокуратуру и военную полицию. Первичная информация была донесена по факту получения травмы военнослужащего в вышеуказанные службы. Мы её зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Поэтому могу заверить, что информации о том, что солдат упал на патрон, из Национальной гварии точно не исходило, - сообщила Любовь Подковырова.
Сам военнослужащий рассказал журналистам, что не помнит, как всё произошло. Служить срочнику осталось всего два месяца, и он намерен скорее вернуться в часть.
Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.
Сейчас состояние Акбергена Каримова стабильное, он будет выписан из больницы к концу недели.
- Создана оперативно-следственная группа, в которую входит военно-следственное управление, военная полция Министерства обороны и военная полиция Национальной гвардии. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального законодательства в интересах следствия я не могу разглашать всю нашу работу, но могу точно уверить, что нами предпринимаются все возможные действия, чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности, - сказала Любовь Подковырова.
В военной полиции, по словам Любови Подковыровой, не рассматривают версию получения ранения солдатом из-за падения «на пулю». Ранее в СМИ распространялся документ, в котором говорилось, что Акберген Каримов во время подготовки поля к учениям отгонял верблюдов. В это время он оступился и упал. В результате падения в его голову проникло инородное тело.
- Распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы военнослужащий «упал на пулю», я вас уверяю, не из воинской части, не из правоохранительных органов такой информации не исходило, потому что первичное донесение о происшествии готовится командованием части 3502 и отправляется в главное командование, а также в правоохранительные органы, в военную прокуратуру и военную полицию. Первичная информация была донесена по факту получения травмы военнослужащего в вышеуказанные службы. Мы её зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Поэтому могу заверить, что информации о том, что солдат упал на патрон, из Национальной гварии точно не исходило, - сообщила Любовь Подковырова.
Сам военнослужащий рассказал журналистам, что не помнит, как всё произошло. Служить срочнику осталось всего два месяца, и он намерен скорее вернуться в часть.
Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.
Сейчас состояние Акбергена Каримова стабильное, он будет выписан из больницы к концу недели.