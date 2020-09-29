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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 546

В военной полиции начали расследование по факту получения солдатом пули в голову в Мангистау

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 462 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека). Об этом сообщила Любовь Подковырова, начальник отделения военной полиции воинских частей 6656 и 3502 Национальной гвардии РК.

Иллюстративное фото
Любовь Подковырова сообщила, что по факту получения солдатом ранения в голову создана оперативно-следственная группа.

- Создана оперативно-следственная группа, в которую входит военно-следственное управление, военная полция Министерства обороны и военная полиция Национальной гвардии. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального законодательства в интересах следствия я не могу разглашать всю нашу работу, но могу точно уверить, что нами предпринимаются все возможные действия, чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности, - сказала Любовь Подковырова.

В военной полиции, по словам Любови Подковыровой, не рассматривают версию получения ранения солдатом из-за падения «на пулю». Ранее в СМИ распространялся документ, в котором говорилось, что Акберген Каримов во время подготовки поля к учениям отгонял верблюдов. В это время он оступился и упал. В результате падения в его голову проникло инородное тело.

- Распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы военнослужащий «упал на пулю», я вас уверяю, не из воинской части, не из правоохранительных органов такой информации не исходило, потому что первичное донесение о происшествии готовится командованием части 3502 и отправляется в главное командование, а также в правоохранительные органы, в военную прокуратуру и военную полицию. Первичная информация была донесена по факту получения травмы военнослужащего в вышеуказанные службы. Мы её зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Поэтому могу заверить, что информации о том, что солдат упал на патрон, из Национальной гварии точно не исходило, - сообщила Любовь Подковырова.

Сам военнослужащий рассказал журналистам, что не помнит, как всё произошло. Служить срочнику осталось всего два месяца, и он намерен скорее вернуться в часть.

Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.

Сейчас состояние Акбергена Каримова стабильное, он будет выписан из больницы к концу недели.



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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:03
до чего ышчё дойдёт армия если так с верблюдами... bye
 
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  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:49
ну очевидно же, что должным образом не оцепили территорию стрельбища в виду попустительства организаторов, как собственно повсеместно у нас в стране. и никто из военных это не признает, будет командное покрывательство и непризнание.
 
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  • Сергей Владимиров
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 11:38
Щас еще и виноватым сделают, как с гранатой в Бейнеу

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

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