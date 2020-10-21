Житель Актау нашел в одном из микрорайонов отравленную собаку

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Животное в беспомощном состоянии заметил житель города Андрей Булавкин.
Как отметил мужчина, он проходил в 31 микрорайоне и увидел собаку в бессознательном состоянии рядом с упаковкой еды неизвестного происхождения.
По его предположениям, таким образом животное отравили.
В полицию или в другие органы Андрей Булавкин не обращался, а сразу отправил видеоролик в средства массовой информации.
- В нашей стране никто не хочет заниматься этим беспределом. Уже не первый раз я наблюдаю такое - решил сообщить журналистам, так как государственным органам не до бесхозных животных, - отметил Андрей Булавкин.
Ранее зоозащитники сообщали о том, что в Актау сотрудник городской ветеринарной станции травит животных, разбрасывая на улицах яд. От этих действий пострадала и умерла домашняя такса.
Как отметил мужчина, он проходил в 31 микрорайоне и увидел собаку в бессознательном состоянии рядом с упаковкой еды неизвестного происхождения.
По его предположениям, таким образом животное отравили.
В полицию или в другие органы Андрей Булавкин не обращался, а сразу отправил видеоролик в средства массовой информации.
- В нашей стране никто не хочет заниматься этим беспределом. Уже не первый раз я наблюдаю такое - решил сообщить журналистам, так как государственным органам не до бесхозных животных, - отметил Андрей Булавкин.
Ранее зоозащитники сообщали о том, что в Актау сотрудник городской ветеринарной станции травит животных, разбрасывая на улицах яд. От этих действий пострадала и умерла домашняя такса.