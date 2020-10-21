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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 746

Житель Актау нашел в одном из микрорайонов отравленную собаку

Обнаруживший животное местный житель Андрей Булавкин снял произошедшее на видео. По его словам, он решил обратиться в средства массовой информации, так как государственные органы к защите бездомных животных равнодушны.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Животное в беспомощном состоянии заметил житель города Андрей Булавкин.

Как отметил мужчина, он проходил в 31 микрорайоне и увидел собаку в бессознательном состоянии рядом с упаковкой еды неизвестного происхождения.

По его предположениям, таким образом животное отравили.

В полицию или в другие органы Андрей Булавкин не обращался, а сразу отправил видеоролик в средства массовой информации.

- В нашей стране никто не хочет заниматься этим беспределом. Уже не первый раз я наблюдаю такое - решил сообщить журналистам, так как государственным органам не до бесхозных животных, - отметил Андрей Булавкин.



Ранее зоозащитники сообщали о том, что в Актау сотрудник городской ветеринарной станции травит животных, разбрасывая на улицах яд. От этих действий пострадала и умерла домашняя такса.



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • alesha
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Око (Посетители) Сегодня, 18:21
бася,
я б даже сказала, что собака вполне в хорошем состоянии и как бы не домашняя.. По шерсти сужу.
Жаль собачёнку(( Надеюсь, выжила.

Выжила?

всё вижу
 
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  • Око
  • alesha
 бася (Посетители) Сегодня, 18:02
Око,

какой переизбыток? на фото явно не скелет собаки которая переела..
а по факту-неужели непонятно что в этом городе ненавидят и боятся животных? видимо возомнили себя Богами мира сего и не понимают что кара за все деяния над природой уже началась..жаль что природа мстит всем подряд,может потому что равнодушие?
 
-1
  • alesha
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Око (Посетители) Сегодня, 17:51
Как вариант это может быть от резкого переизбытка пищи. Оставляя еду бездомным лучше , конечно, разделять на небольшие порции. Часто бездомные именно от этого и гибнут :(

всё вижу
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • бася
  • elek
  • ssnaktau
  • Пантера
  • alesha
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:34
Это не люди, это твари творят. Есть притча о пшеничном колоске: мало кто знает почему стебель длинный, а колосок короткий! Когда то ллюди разгневали богов, а боги решили лишить человека пищи! Давным давно пшеничный колос был от земли и до верха, так вот боги лешили людей колоса и оставили лишь стебель! Тогда животные обратились к богам, а как же мы боже? Что нам есть, боги пожалели зверей и оствили на стебле немного зерен. Так вот и появился на длинном стебле маленьки колосок! Проходя мимо кошки, собаки вы хотя бы мысленно блогадарите их за то что благодаря им вы сыты!
 
 

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