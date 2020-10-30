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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 2311

В Актау мать погибшего от столкновения с лошадью мотоциклиста пожаловалась на ход расследования ДТП

В редакцию Lada.kz с жалобой на ход расследования дела обратилась мать погибшего мотоциклиста Диаса Тулепова, который совершил столкновение с лошадью 24 сентября на перекрёстке в 35 микрорайоне. По ее словам, сотрудники полиции хотят «списать» все на несчастный случай и не привлекать к ответственности хозяина животного. В департаменте полиции региона сообщили, что проводится досудебное расследование.

Фото из доступных источников
По словам матери погибшего мотоциклиста, дознаватели управления полиции сообщили ей, что дело до суда не дойдет.

- Они мне сказали, что дело закрывают в связи с тем, что не установлен хозяин лошади. Дело хотят закрыть как несчастный случай, хотя я неоднократно сообщала им, что друзья моего погибшего сына установили личность хозяина лошади. В деле отсутствует фиксация клейма, которая была на лошади. У меня есть фотографии с места происшествия. По клейму не сложно установить хозяина. Да, моего сына уже не вернуть, но ведь из-за безответственности этого человека могут погибнуть и другие люди. По закону, скот после восьми часов вечера должен быть в загоне, но никак не разгуливать по городским дорогам. В Мангистау неоднократно погибали водители из-за халатности хозяев лошадей и верблюдов, - жалуется мама погибшего мотоциклиста Диаса Тулепова.

В Актау мать погибшего от столкновения с лошадью мотоциклиста пожаловалась на ход расследования ДТП


В Актау мать погибшего от столкновения с лошадью мотоциклиста пожаловалась на ход расследования ДТП


В департаменте полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

- По уголовному делу допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут проверены доводы заявителя и принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе ДП региона.

Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.

В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.

Позже молодой человек скончался в больнице.



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Комментарии ( 7 )

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  • kostya_aktau
 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:14
Тут палка о двух концах жол полу не выгодно по заполняемости кармана или наоборот карман полный в любом случае пострадавшая сторона будет в проигрыше
 
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  • tolk
  • Лия
  • kostya_aktau
  • HalatHalatuHalat
 motor (Посетители) Сегодня, 18:16
Почему та структура государства отвечающий за безопасность на дорогах, а именно ЖолПол бездействует?? Сколько смертей было, и никакие меры не принимаются со стороны государства.
 
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  • WEL
  • motor
  • Aktauskii
  • tolk
  • Лия
  • kostya_aktau
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:28
Вот-владелец скотины-это и есть тот образ который показан в фильме Борат! Такой же тупой и безответственный! Голову в песок как страус, я не я и лошадь не моя. Все те кто протестуют у консульства США и есть Борат. В нем они увидели и себя, но менять себя не хотят.
 
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WEL (Посетители) Сегодня, 17:25
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055858481999 Попробуйте обратиться к нему за разъяснениеми chih Как так, в деле отсутствует фиксация клейма ? Вам бы юриста хорошего!!!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:02
а если после 8-и часов скот не в загоне, можно ли считать скот бродячим? может уже начать охоту на бродячий скот, а мясо нуждающимся, может тогда уже хозяева задумаются?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 16:36
Что на это ответит наш генерал?
 
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 16:25
Тоже не могу понять, почему местные исполнительные органы не пытаются решить вопрос с бродячими скотом по Мангистау, сколько людей погибло, искалечено, но так и ничего не сделано в отношении хозяев ската, они как бродили так и бродят, а зато сколько денег списали на всякие электрические ограждение, и прочую не работающую технологию. Главное в инстаграм отчитались а остальное будь что будет.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 

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