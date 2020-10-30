В Актау мать погибшего от столкновения с лошадью мотоциклиста пожаловалась на ход расследования ДТП

Фото из доступных источников
По словам матери погибшего мотоциклиста, дознаватели управления полиции сообщили ей, что дело до суда не дойдет.
- Они мне сказали, что дело закрывают в связи с тем, что не установлен хозяин лошади. Дело хотят закрыть как несчастный случай, хотя я неоднократно сообщала им, что друзья моего погибшего сына установили личность хозяина лошади. В деле отсутствует фиксация клейма, которая была на лошади. У меня есть фотографии с места происшествия. По клейму не сложно установить хозяина. Да, моего сына уже не вернуть, но ведь из-за безответственности этого человека могут погибнуть и другие люди. По закону, скот после восьми часов вечера должен быть в загоне, но никак не разгуливать по городским дорогам. В Мангистау неоднократно погибали водители из-за халатности хозяев лошадей и верблюдов, - жалуется мама погибшего мотоциклиста Диаса Тулепова.
В департаменте полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
- По уголовному делу допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут проверены доводы заявителя и принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе ДП региона.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.
В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Позже молодой человек скончался в больнице.
- Они мне сказали, что дело закрывают в связи с тем, что не установлен хозяин лошади. Дело хотят закрыть как несчастный случай, хотя я неоднократно сообщала им, что друзья моего погибшего сына установили личность хозяина лошади. В деле отсутствует фиксация клейма, которая была на лошади. У меня есть фотографии с места происшествия. По клейму не сложно установить хозяина. Да, моего сына уже не вернуть, но ведь из-за безответственности этого человека могут погибнуть и другие люди. По закону, скот после восьми часов вечера должен быть в загоне, но никак не разгуливать по городским дорогам. В Мангистау неоднократно погибали водители из-за халатности хозяев лошадей и верблюдов, - жалуется мама погибшего мотоциклиста Диаса Тулепова.
В департаменте полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
- По уголовному делу допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут проверены доводы заявителя и принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе ДП региона.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.
В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Позже молодой человек скончался в больнице.