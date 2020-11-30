Автомобиль завис на бетонном ограждении в Актау

Фото очевидцев
По словам очевидцев, водитель не справился с рулевым управлением, сдавая назад. В момент инцидента никто не пострадал.
На пульт дежурного «102» управления полиции Актау по данному факту обращений не поступало. В Мангистаускую областную больницу также никто не обращался.
Напомним, информация была опубликована в рубрике «Народные новости».
На пульт дежурного «102» управления полиции Актау по данному факту обращений не поступало. В Мангистаускую областную больницу также никто не обращался.
Напомним, информация была опубликована в рубрике «Народные новости».
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