Грузовой автомобиль врезался в опору освещения из-за гололёда в Мангистау

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 2 декабря, примерно в 12:30.
На трассе Актау - Международный аэропорт водитель автомобиля марки «ГАЗель» врезался в опору освещения. По информации пресс-службы департамента полиции, это произошло из-за плохих погодных условий.
- Водитель автомобиля не справился с управлением. В происшествии никто не пострадал. По данному факту составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что трассы республиканского значения закрыли из-за гололёда в Мангистау.
Позже появилась информация о том, что «Скорая» перевернулась на трассе Актау - Курык.
На трассе Актау - Международный аэропорт водитель автомобиля марки «ГАЗель» врезался в опору освещения. По информации пресс-службы департамента полиции, это произошло из-за плохих погодных условий.
- Водитель автомобиля не справился с управлением. В происшествии никто не пострадал. По данному факту составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что трассы республиканского значения закрыли из-за гололёда в Мангистау.
Позже появилась информация о том, что «Скорая» перевернулась на трассе Актау - Курык.