Автомобиль загорелся и взорвался возле заправки в Мангистау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Инцидент произошел 11 декабря, примерно в 22:50.
Рядом с заправочной станцией, расположенной в Мунайлинском районе области, загорелась легковая машина. Возгорание стало причиной взрыва газового оборудования внутри автомобиля.
Очевидцы происшествия сняли взрыв на видео.
Как отметили в пресс-службе ДЧС региона, взрыв произошел до прибытия пожарных.
- В происшествии никто не пострадал. Автомобиль потушили в 23:11, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее спасатели Актау напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании газового оборудования.
Рядом с заправочной станцией, расположенной в Мунайлинском районе области, загорелась легковая машина. Возгорание стало причиной взрыва газового оборудования внутри автомобиля.
Очевидцы происшествия сняли взрыв на видео.
Как отметили в пресс-службе ДЧС региона, взрыв произошел до прибытия пожарных.
- В происшествии никто не пострадал. Автомобиль потушили в 23:11, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее спасатели Актау напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании газового оборудования.