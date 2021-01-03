Полиция разыскивает убийцу лебедя в Актау

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Правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству лебедя-шипуна.
За незаконное уничтожение птицы предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 316 УК РК.
Наказание предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.
Специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира
прочесали берег, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, её забрали работники ТОО «Кала жолдары».
За незаконное уничтожение птицы предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 316 УК РК.
Наказание предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.
Специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира
прочесали берег, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, её забрали работники ТОО «Кала жолдары».
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