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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 528

Полиция разыскивает убийцу лебедя в Актау

По факту убийства лебедя на береговой линии в 1А микрорайоне возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пользователя Lada.kz
Правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству лебедя-шипуна.

За незаконное уничтожение птицы предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 316 УК РК.

Наказание предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.

Специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира
прочесали берег, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, её забрали работники ТОО «Кала жолдары».



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