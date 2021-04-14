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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 1611

Женщина умерла от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции в Мангистау

Местная жительница скончалась на 70-м году жизни, сообщили в областном управлении здравоохранения региона.

Фото из доступных источников
Жительница села Шетпе поступила в больницу 26 марта в очень тяжелом состоянии. ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат.

Ей был поставлен диагноз - пневмония с признаками коронавирусной инфекции.

Пациентка также имела сопутствующие заболевания.

Врачи делали все возможное, как отметили в областном управлении здравоохранения, но безуспешно. Женщина скончалась 12 апреля.

В областном управлении здравоохранения сообщают, что спрос на вакцинацию среди местного населения не слишком высок. Медики заявляют, что не стоит бояться получать прививку.

- Россия в данном случае добилась резкого снижения заражения COVID-19. Если до вакцинации в декабре 2020 года-январе 2021 года за сутки регистрировали по 28 тысяч зараженных, то сегодня за сутки выявляют по восемь тысяч заболевших, - объяснили в областном управлении здравоохранения.


Напомним, по состоянию на 14 апреля в Мангистауской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 22 жителя Актау, семь человек из Мунайлинского района, один житель Тупкараганского района и один человек из Жанаозена.

Вакцинация в регионе началась с 5 апреля. Общее количество привитых с начала вакцинации составило 9055 человек.



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Комментарии ( 2 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 14:35
Иманды болсын!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:17
Прививку здоровому человеку все ж стоит сделать, но выбор остаётся за каждым ! Что касается бабушки, то тут и простое ОРВИ могло добить человека ! Все таки возраст , сопутствующие заболевания. Поэтому не стоит истерить, услышав подобное!
 
 

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