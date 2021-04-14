Женщина умерла от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции в Мангистау

- Россия в данном случае добилась резкого снижения заражения COVID-19. Если до вакцинации в декабре 2020 года-январе 2021 года за сутки регистрировали по 28 тысяч зараженных, то сегодня за сутки выявляют по восемь тысяч заболевших, - объяснили в областном управлении здравоохранения.

Жительница села Шетпе поступила в больницу 26 марта в очень тяжелом состоянии. ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат.Ей был поставлен диагноз - пневмония с признаками коронавирусной инфекции.Пациентка также имела сопутствующие заболевания.Врачи делали все возможное, как отметили в областном управлении здравоохранения, но безуспешно. Женщина скончалась 12 апреля.В областном управлении здравоохранения сообщают, что спрос на вакцинацию среди местного населения не слишком высок. Медики заявляют, что не стоит бояться получать прививку.Напомним, по состоянию на 14 апреля в Мангистауской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 22 жителя Актау, семь человек из Мунайлинского района, один житель Тупкараганского района и один человек из Жанаозена.Вакцинация в регионе началась с 5 апреля. Общее количество привитых с начала вакцинации составило 9055 человек.