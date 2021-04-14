«Легковушка» протаранила внедорожник в Актау: Есть пострадавший

- Водитель автомашины Daewoo Nexia не уступил автомобилю Mitsubishi Montero, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение, - сообщили в полиции.

Информация о ДТП на кольцевой дороге поступила на пульт дежурного 14 апреля в 09:10.На вызов прибыли сотрудники батальона патрульной полиции «Сункар-3».В аварии пострадал один человек, которого доставили в Мангистаускую областную больницу.Проводится расследование.В распоряжении Lada.kz появилось видео момента столкновения.