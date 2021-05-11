Стало известно о состоянии шестерых пострадавших в результате ночного ДТП с участием трёх машин в Актау

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы, вызов на пульт дежурного «103» поступил в 00:25.
На место происшествия были направлены три бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, которые доехали к месту аварии за восемь минут.
- Фельдшеры доставили всех пострадавших в приемный покой Мангистауской областной больницы, где их осмотрели дежурные врачи. Все пострадавшие являются жителями Актау. Медицинская помощь понадобилась шестерым, из них одна женщина, - отметили в ведомстве.
У пострадавших 1987 и 1988 годов рождения диагностировали поверхностные травмы головы, сотрясения мозга, закрытые переломы шейных позвонков, ушибы головы, переломы поясничных отделов позвонков. Их госпитализировали в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы. Их жизни ничего не угрожает. Получают необходимое лечение.
У мужчины 1949 года рождения диагностировали поверхностную травму головы, ушиб мягкой ткани головы и плечей. Молодой человек 1998 года рождения получил поверхностную травму головы, ушиб и ссадину мягкой ткани головы и лица, ушиб грудной клетки. Ещё один мужчина 1977 года рождения получил ушиб мягкой ткани шейного отдела позвоночника. Среди пострадавших была женщина 1965 года рождения. У неё диагностировали поверхностную травму головы, гематому левой теменной области.
- После оказания первой медицинской помощи всех четверых отпустили домой на амбулаторное лечение. При необходимости дальнейшее лечение они могут получить в поликлинике у врача общей практики по месту (прикрепления) жительства, - отметили в ведомстве.
Напомним, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео.
На место происшествия были направлены три бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, которые доехали к месту аварии за восемь минут.
- Фельдшеры доставили всех пострадавших в приемный покой Мангистауской областной больницы, где их осмотрели дежурные врачи. Все пострадавшие являются жителями Актау. Медицинская помощь понадобилась шестерым, из них одна женщина, - отметили в ведомстве.
У пострадавших 1987 и 1988 годов рождения диагностировали поверхностные травмы головы, сотрясения мозга, закрытые переломы шейных позвонков, ушибы головы, переломы поясничных отделов позвонков. Их госпитализировали в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы. Их жизни ничего не угрожает. Получают необходимое лечение.
У мужчины 1949 года рождения диагностировали поверхностную травму головы, ушиб мягкой ткани головы и плечей. Молодой человек 1998 года рождения получил поверхностную травму головы, ушиб и ссадину мягкой ткани головы и лица, ушиб грудной клетки. Ещё один мужчина 1977 года рождения получил ушиб мягкой ткани шейного отдела позвоночника. Среди пострадавших была женщина 1965 года рождения. У неё диагностировали поверхностную травму головы, гематому левой теменной области.
- После оказания первой медицинской помощи всех четверых отпустили домой на амбулаторное лечение. При необходимости дальнейшее лечение они могут получить в поликлинике у врача общей практики по месту (прикрепления) жительства, - отметили в ведомстве.
Напомним, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео.
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