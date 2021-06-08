Полиция Мангистау опубликовала видео задержания приверженца деструктивного религиозного течения

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В социальных сетях появилось видео задержания местного жителя в ходе оперативно-розыскного мероприятия «КАРУ-2021».
Напомним, приверженца деструктивного религиозного течения задержали в Актау 29 мая в 20:00 часов.
В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили в черном пакете разобранный одноствольный обрез. Оружие изъяли. В отношении задержанного ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, приверженца деструктивного религиозного течения задержали в Актау 29 мая в 20:00 часов.
В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили в черном пакете разобранный одноствольный обрез. Оружие изъяли. В отношении задержанного ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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