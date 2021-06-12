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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:02

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Два экипажа столкнулись лоб в лоб на ралли в Мангистау

Участница «Ралли Казахстан-2021» из Германии Аннет Фишер столкнулась с автомобилем российских гонщиков Андрея и Владимира Новиковых. Оба экипажа смогли продолжить гонку после ремонта. Об этом сообщается на сайте Championat.com.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Два экипажа столкнулись лоб в лоб на «Ралли Казахстан-2021» 12 июня. Пилотесса Аннет Фишер, как передает championat.com, врезалась в российский экипаж Андрея и Владимира Новиковых. Участники сумели продолжить гонку после ремонта.

Аннет Фишер прокомментировала данную ситуацию.

- Эти ребята ехали нам навстречу, значит, они потеряли маршрут или что-то ещё. Ну и, таким образом, подпортили нам результат. Из-за удара всё, что находится слева впереди в машине, было повреждено. К счастью, позади нас ехал наш однокомандник, у которого был необходимый инвентарь и запчасти для починки, и мы смогли починить машину, но потеряли много времени: два или три часа. Но самое главное, что никто не пострадал. Да, никакого сигнала «Сентинеля» не было, мы пытаемся выяснить это сейчас. Экипаж, с которым мы столкнулись, починил свою машину и потом помог нам, - рассказала Фишер.

Об инциденте рассказал один из участников «Ралли Казахстан-2021» из России.

- День был бы хороший, если бы не последние двадцать километров, где у нас произошёл неприятный дорожный инцидент: получилось столкновение с 406-м экипажем. Слава богу, все целы. Полтора часа ремонта - ничто по сравнению с потенциальными травмами. Так получилось, что два одиночества встретились в степи на холме. Мы с одной стороны, они - с другой. Оказалось, мы шли не в ту сторону, хотя прибор это не озвучивал. Хорошо, что каким-то чудом мы перед холмом сбавили скорость, хотя на других подобных холмах отлично подпрыгивали. Было бы неприятно… В итоге, починили машины и себе, и им, и печально поехали дальше, - заявил Андрей Новиков.



Напомним, 6 июня в Актау прибыли участники «Ралли Казахстан-2021». Церемония открытия прошла без зрителей.

Позже участники «Ралли Казахстан-2021» рассказали о казусах первого дня гонки. Также в Сети появилось видео инцидента с жителем Мангистау.



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