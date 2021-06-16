Из-за падежа скота в Мангистау могут ввести режим ЧП

Кадр видео
По официальным данным, от голода в Мангистауской и Кызылординской областях погибли две тысячи голов скота.
Депутаты Мажилиса выступили с инициативой ввести режим ЧП в этих регионах.
Ввозимые корма из других областей большинству местных фермеров не по карману из-за перекупщиков.
Стоимость тюка сена достигает 17 тысяч тенге, что в четыре раза дороже показателя в стране.
Депутаты обратились к кабинету министров с просьбой принять срочные меры.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей.
Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.
Депутаты Мажилиса выступили с инициативой ввести режим ЧП в этих регионах.
Ввозимые корма из других областей большинству местных фермеров не по карману из-за перекупщиков.
Стоимость тюка сена достигает 17 тысяч тенге, что в четыре раза дороже показателя в стране.
Депутаты обратились к кабинету министров с просьбой принять срочные меры.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей.
Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.