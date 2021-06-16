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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:06

Просмотров: 1131

Из-за падежа скота в Мангистау могут ввести режим ЧП

Ситуация с кормами для скота в нашем регионе близка к критической, передаёт телеканал «Хабар 24».

Кадр видео
По официальным данным, от голода в Мангистауской и Кызылординской областях погибли две тысячи голов скота.

Депутаты Мажилиса выступили с инициативой ввести режим ЧП в этих регионах.

Ввозимые корма из других областей большинству местных фермеров не по карману из-за перекупщиков.

Стоимость тюка сена достигает 17 тысяч тенге, что в четыре раза дороже показателя в стране.

Депутаты обратились к кабинету министров с просьбой принять срочные меры.

Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.

Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей.

Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.




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Комментарии ( 5 )

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618965450 (Посетители) Вчера, 23:13
Абвгд, они воруют, пилят, считают сколько окажется в кармане, им до народа плевать, зачем им скот?
 
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  • Банкир
  • 111753576
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 22:32
На Мангышлаке ни когда не жило столько людей, как сейчас, и не было столько домашнего скота.Скот просто съедает и вытаптывает всю скудную растительность,отсутствие дождей тут не причём,дождей как раз в последние годы достаточно много.Растения не успевают восстанавливаться,идёт запустынивание региона.
 
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  • 111753576
 Абвгд (Посетители) Вчера, 22:20
А почему власть не разбирается с теми кто такие цены ломит? Для чего вообще власть? Тогда нафига она нужна такая власть которая не может разобраться с перекупами и прочей нечестью.
 
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  • 111753576
 Имярек (Посетители) Вчера, 22:10
Стоимость тюка сена достигает 17 тысяч тенге, что в четыре раза дороже показателя в стране.


У всех свой шкурный интерес... Скотину не хотят продавать, мол дешёво,но пусть скот лучше умрет, чем продать или помочь беднякам или обездоленным

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Андpей (Посетители) Вчера, 21:53
Ну так пускай продают скот тем, кто может его прокормить. Или сейчас за наши деньги будут им скот кормить, а потом ещё и заработают на нём.
 
 

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