Пешеход чуть не попал под колёса в Актау: Нарушителя нашла полиция

- Личность водителя установлена. На него был составлен протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), - сообщили в ведомстве.

На кадрах ролика видно, как водитель Volkswagen с жёлтыми государственными номерными знаками не пропускает молодого человека на нерегулируемом пешеходном переходе между 4 и 4А микрорайонами.По информации полиции, нарушитель был выявлен 17 июля при мониторинге социальных сетей.Теперь же водителю грозит штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.