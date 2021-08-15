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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:09

Просмотров: 2642

Фото измождённых лошадей в Мангистау: Волонтёры ответили чиновникам

В доказательство своих слов волонтёры из «Клуба добряков Актау» предоставили видео.

Кадр видео
По словам волонтёров из «Клуба добряков Актау», акимат Тупкараганского района грозит им судом.

- Получается, акимат против народа и против того, что мы помогаем животным. Заметьте, здесь помогает народ, простой народ, который отдаёт часть своих заработанных денег. Пять семей уже получили годовые запасы корма и сена от простых людей, а не от государства в лице акимата или Министерства сельского хозяйства, это нормально!? Вместо того, чтобы поддержать народ в таком благом деле, как всегда вставляют «палки в колёса». Уже даже министр сельского хозяйства просит волонтёров оказать помощь пострадавшим от засухи, - написали на странице в Instagram «Клуб добряков Актау».


В своё доказательство волонтёры опубликовали видео, где указаны местонахождения измождённых лошадей в Мангистау. Это Тупкараганский район, урочище Саура, сёла Жынгылды и Жармыш.

Напомним, волонтёры опубликовали фото измождённых и погибших животных у себя на странице в Instagram.

Опубликованные фото чиновники назвали недостоверными.




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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Вчера, 21:51
Да оставьте бедных животных.вроде помогают им кормами.найдите новый источник типо помощи заработка.скоро 1 сентября начинайте там помогать и грести в карманы
 
 

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