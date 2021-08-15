Фото измождённых лошадей в Мангистау: Волонтёры ответили чиновникам

- Получается, акимат против народа и против того, что мы помогаем животным. Заметьте, здесь помогает народ, простой народ, который отдаёт часть своих заработанных денег. Пять семей уже получили годовые запасы корма и сена от простых людей, а не от государства в лице акимата или Министерства сельского хозяйства, это нормально!? Вместо того, чтобы поддержать народ в таком благом деле, как всегда вставляют «палки в колёса». Уже даже министр сельского хозяйства просит волонтёров оказать помощь пострадавшим от засухи, - написали на странице в Instagram «Клуб добряков Актау».

По словам волонтёров из «Клуба добряков Актау», акимат Тупкараганского района грозит им судом.В своё доказательство волонтёры опубликовали видео, где указаны местонахождения измождённых лошадей в Мангистау. Это Тупкараганский район, урочище Саура, сёла Жынгылды и Жармыш.Напомним, волонтёры опубликовали фото измождённых и погибших животных у себя на странице в Instagram.Опубликованные фото чиновники назвали недостоверными.