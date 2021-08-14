Фото измождённых лошадей в Мангистау: Чиновники обвинили во лжи волонтёров

- Однако члены организации рассказали о том, что фотографии были сделаны в другом районе, а не на территории села Таушык. По их словам, они посетили ферму, которая находится в другом районе. Конкретных координат они не сообщили. Позже и вовсе отказались от данного ответа, - сказал аким села Нурбек Бактыбаев.

Размещённая информация волонтеров из «Клуба добряков Актау» о катастрофическом состоянии лошадей в селе Таушык, как заявили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, не соответствует действительности.Аким села Таушык связался с руководителем волонтёрского движения и спросил о местонахождении туш животных.В пресс-службе акимата Тупкараганского района отрицают, что информация актуальна для их района, и готовы обратиться в суд в случае необходимости.Тем временем на странице «Клуба добряков Актау» село Таушык изменили на Тасмурын (село в Мангистауском районе).Напомним, волонтёры опубликовали фото измождённых и погибших животных у себя на странице в Instagram.Помощь животным можно оказать, обратившись по номеру телефона: 8 701 880 7779 (Сабина - волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).Волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.Чиновники продолжают бороться за спасение поголовья скота от голода и жажды, но объявить режим ЧП в Мангистау пока не спешат.На корма для голодающего скота в Мангистау из республиканского бюджета выделено почти два миллиарда тенге.Свыше пяти миллиардов тенге выделено на заготовку кормов в Мангистау.Сбор денег объявили пострадавшим фермерам Мангистауской области.