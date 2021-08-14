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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 1181

Фото измождённых лошадей в Мангистау: Чиновники обвинили во лжи волонтёров

Опубликованные фото погибающих животных в селе Таушык местные власти назвали недостоверными.

ото со страницы Instagram «Клуб добряков Актау»
Размещённая информация волонтеров из «Клуба добряков Актау» о катастрофическом состоянии лошадей в селе Таушык, как заявили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, не соответствует действительности.

Фото измождённых лошадей в Мангистау: Чиновники обвинили во лжи волонтёров


Аким села Таушык связался с руководителем волонтёрского движения и спросил о местонахождении туш животных.

- Однако члены организации рассказали о том, что фотографии были сделаны в другом районе, а не на территории села Таушык. По их словам, они посетили ферму, которая находится в другом районе. Конкретных координат они не сообщили. Позже и вовсе отказались от данного ответа, - сказал аким села Нурбек Бактыбаев.


Фото измождённых лошадей в Мангистау: Чиновники обвинили во лжи волонтёров


В пресс-службе акимата Тупкараганского района отрицают, что информация актуальна для их района, и готовы обратиться в суд в случае необходимости.

Тем временем на странице «Клуба добряков Актау» село Таушык изменили на Тасмурын (село в Мангистауском районе).

Фото измождённых лошадей в Мангистау: Чиновники обвинили во лжи волонтёров


Напомним, волонтёры опубликовали фото измождённых и погибших животных у себя на странице в Instagram.

Помощь животным можно оказать, обратившись по номеру телефона: 8 701 880 7779 (Сабина - волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).

Волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.

На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.

Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.

Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.

Чиновники продолжают бороться за спасение поголовья скота от голода и жажды, но объявить режим ЧП в Мангистау пока не спешат.

На корма для голодающего скота в Мангистау из республиканского бюджета выделено почти два миллиарда тенге.

Свыше пяти миллиардов тенге выделено на заготовку кормов в Мангистау.

Сбор денег объявили пострадавшим фермерам Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 19:41
Это паходу что бы нас расжалобить и собрать по больше пожертвований. Кому-то беда животные мрут. А кому то и мать родная.смысл заработать
 
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damik (Посетители) Сегодня, 17:57
Клуб пи....в Актау.вокруг ложь и обман.Лада разберитесь пожалуйста для чего они панику наводят

Волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.Теперь понятно.Когда в Турции были пожары,там мошенники тоже собирали деньги

Волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.теперь понятно

Волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.теперь понятно
 
 

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