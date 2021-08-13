Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык

Фото волонтеров
Волонтеры опубликовали фото изможденных и погибших животных у себя на странице в Instagram. Неравнодушные жители занимаются сбором средств, а также закупкой и доставкой кормов в фермерские хозяйства.
- Этих лошадей сняли в селе Таушык. Ребята сегодня поехали туда познакомиться еще с одним фермером. У него маленькое хозяйство из 15 лошадей, - сообщили в «Клубе добряков Актау».
На фотографиях волонтеров пять разных лошадей в изможденном состоянии. Животные, по словам волонтеров, погибли буквально на их глазах.
Помощь животным можно оказать, обратившись по номеру телефона: 8 701 880 7779 (Сабина - волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).
Напомним, волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.
Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель.
Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.
Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан.
О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау.
- Этих лошадей сняли в селе Таушык. Ребята сегодня поехали туда познакомиться еще с одним фермером. У него маленькое хозяйство из 15 лошадей, - сообщили в «Клубе добряков Актау».
На фотографиях волонтеров пять разных лошадей в изможденном состоянии. Животные, по словам волонтеров, погибли буквально на их глазах.
Помощь животным можно оказать, обратившись по номеру телефона: 8 701 880 7779 (Сабина - волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).
Напомним, волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.
Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель.
Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.
Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан.
О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау.