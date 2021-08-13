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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 668

Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык

Волонтеры «Клуба добряков Актау» отправились в село Таушык и стали свидетелями катастрофического состояния животных.

Фото волонтеров
Волонтеры опубликовали фото изможденных и погибших животных у себя на странице в Instagram. Неравнодушные жители занимаются сбором средств, а также закупкой и доставкой кормов в фермерские хозяйства.

- Этих лошадей сняли в селе Таушык. Ребята сегодня поехали туда познакомиться еще с одним фермером. У него маленькое хозяйство из 15 лошадей, - сообщили в «Клубе добряков Актау».

На фотографиях волонтеров пять разных лошадей в изможденном состоянии. Животные, по словам волонтеров, погибли буквально на их глазах.

Помощь животным можно оказать, обратившись по номеру телефона: 8 701 880 7779 (Сабина - волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).

Напомним, волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали сбор средств в помощь голодающему скоту Мангистау.

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Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык
Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык
Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык
Волонтеры Мангистау опубликовали фото изможденных лошадей в селе Таушык
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Комментарии ( 1 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 20:57
Объясните зачем разводить скот если не можешь прокормить?
 
 

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