Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан

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Организация раздачи бесплатного сена для скота и поведение сельчан возмутили жителя Мангистау.
- Смотрите на этих людей. Если в семье шесть человек, то каждый приезжает, чтобы получить корм. Посмотрите, кругом одни джипы, одни богачи. Машин больше, чем людей. Какое безобразие! Какой наглый народ! — говорит автор видео.
Проблема с дефицитом корма для домашнего скота появилась в июне 2021 года. По официальным данным, от голода в Мангистауской и Кызылординской областях погибли две тысячи голов скота. Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.
- Смотрите на этих людей. Если в семье шесть человек, то каждый приезжает, чтобы получить корм. Посмотрите, кругом одни джипы, одни богачи. Машин больше, чем людей. Какое безобразие! Какой наглый народ! — говорит автор видео.
Проблема с дефицитом корма для домашнего скота появилась в июне 2021 года. По официальным данным, от голода в Мангистауской и Кызылординской областях погибли две тысячи голов скота. Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.