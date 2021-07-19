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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 563

Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан

В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как сельчане Мангистау получают сено, прибывшее из других регионов страны для погибающего от голода домашнего скота.

Кадр видео
Организация раздачи бесплатного сена для скота и поведение сельчан возмутили жителя Мангистау.

- Смотрите на этих людей. Если в семье шесть человек, то каждый приезжает, чтобы получить корм. Посмотрите, кругом одни джипы, одни богачи. Машин больше, чем людей. Какое безобразие! Какой наглый народ! — говорит автор видео.




Проблема с дефицитом корма для домашнего скота появилась в июне 2021 года. По официальным данным, от голода в Мангистауской и Кызылординской областях погибли две тысячи голов скота. Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
 chrome (Посетители) Сегодня, 19:02
Наши люди сами себя не уважают. Ни какого самоуважения, во все щели щимятся, что в различных очередях, что на дорогах. Мне реально не ловко когда идиотам приходится говорить, что зачем ты щимишься, в моём понимании ты на всех кладешь, они все стоят а ты лезешь!
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 18:56
Интересно, куда списали 2 миллиарда?
 
 

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