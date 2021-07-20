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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:30

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О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау

В пресс-службе управления сельского хозяйства рассказали, как между фермерами распределяют сено, которое завозят из Туркестанской области.

Фото с сайта inform.kz
Сено из Туркестанской области завозят в Мангистау в течение последней недели. Как сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства, для приёма и распределения корма в Жанаозене и районах создали специальные группы.

- В состав этих групп входят активисты, молодёжь, волонтеры. Они бесплатно раздают сено малообеспеченным и нуждающимся семьям. Доставляют прямиком домой по заранее составленному списку. Транспорт, необходимый для доставки, предоставляется местным исполнительным органом, - сообщили в управлении.

В пресс-службе отдельно отметили вклад активной сельской молодёжи и неравнодушных граждан.

В Сети появилось фото, автор которого утверждает, что в пригороде Актау продают тюки с сеном.

О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау


Напомним, в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.

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