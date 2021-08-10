Волонтёры в Мангистау собрали деньги для голодающего скота

Фото Руслана Умирзакова
Сбор средств в помощь голодающим животным волонтёры «Клуба добряков Актау» организовали в социальной сети Instagram. На призыв сразу откликнулись многие горожане.
- Мы поехали в посёлок Жармыш, чтобы убедиться, насколько ситуация плачевная. И увидели, что, действительно, не хватает кормов, сена, скот умирает. Лично при мне два маленьких ягнёнка умерли от того, что нет еды. Тогда был объявлен сбор средств, и в течение нескольких часов, буквально за два часа, мы собрали 400 тысяч тенге. На эту сумму мы закупили 300 тюков сена по 1100 тенге и 35 мешков корма. Корм обходится очень дорого. Во-первых, он расходуется быстрее, чем сено и стоит дороже. И если сена, которое мы купили одному хозяйству, хватит на месяц, то корма - всего на пару дней, - рассказал Руслан Умирзаков, волонтёр «Клуба добряков Актау».
Волонтёры благодарят неравнодушных жителей региона, которые активно подключились к сбору средств.
- Огромное спасибо народу, которому далеко не безразлична эта ситуация, который вместе с нами собирает деньги и помогает. Ну, а мы продолжим сбор, потому что у нас в Мангистау ни одна семья в таком состоянии, их очень много. Надо ехать и в другие сёла, смотреть, как там обстоит ситуация, и помогать, но всё упирается в деньги. Поэтому ещё раз хотелось бы поблагодарить людей, которые активно перечисляют пусть даже небольшие суммы, - говорит Руслан Умирзаков.
Волонтёр отметил, что фермер, которому они оказали помощь, до последнего не мог поверить в то, что его кто-то поддерживает. И лишь только, когда волонтёры привезли сено, поверил им.
- Ситуация на самом деле очень не простая. В этом году вообще нет дождей. Я сам поехал и убедился, что земля вся сухая, и животным нечего есть. Что касается денег, эти люди ходят в акимат, но говорят, что там им дают «отворот-поворот», поэтому фермеры вынуждены брать кредиты. Лично у этого фермера уже есть кредиты на 3 миллиона тенге, которые он брал на развитие животноводства, но случилась такая катастрофа. У него пятеро детей, один из которых - инвалид. Этот мужчина работает, но вся зарплата уходит на семью. А дополнительный доход был от продажи молока и мяса. Но из-за того, что нет кормов, нет и молока, скот вообще ничего не может дать, соответственно, нет и никакой прибыли. Поэтому люди вынуждены просить о помощи, - говорит Руслан Умирзаков.
По словам волонтёров, им нужна не только помощь в сборе средств, но и добровольцы, которые помогли бы разгружать сено.
- Грузить сено — это очень тяжёлая работа. С виду кажется, что это очень легко, но это не так. На разгрузку 300 тюков у нас ушло около пяти часов, поэтому мы были бы очень рады, если нашлись бы те, кто захочет помочь в этом нелёгком деле, - говорит Руслан Умирзаков.
Помощь животным можно оказать по номеру телефона: 87018807779 (Сабина — волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).
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- Мы поехали в посёлок Жармыш, чтобы убедиться, насколько ситуация плачевная. И увидели, что, действительно, не хватает кормов, сена, скот умирает. Лично при мне два маленьких ягнёнка умерли от того, что нет еды. Тогда был объявлен сбор средств, и в течение нескольких часов, буквально за два часа, мы собрали 400 тысяч тенге. На эту сумму мы закупили 300 тюков сена по 1100 тенге и 35 мешков корма. Корм обходится очень дорого. Во-первых, он расходуется быстрее, чем сено и стоит дороже. И если сена, которое мы купили одному хозяйству, хватит на месяц, то корма - всего на пару дней, - рассказал Руслан Умирзаков, волонтёр «Клуба добряков Актау».
Волонтёры благодарят неравнодушных жителей региона, которые активно подключились к сбору средств.
- Огромное спасибо народу, которому далеко не безразлична эта ситуация, который вместе с нами собирает деньги и помогает. Ну, а мы продолжим сбор, потому что у нас в Мангистау ни одна семья в таком состоянии, их очень много. Надо ехать и в другие сёла, смотреть, как там обстоит ситуация, и помогать, но всё упирается в деньги. Поэтому ещё раз хотелось бы поблагодарить людей, которые активно перечисляют пусть даже небольшие суммы, - говорит Руслан Умирзаков.
Волонтёр отметил, что фермер, которому они оказали помощь, до последнего не мог поверить в то, что его кто-то поддерживает. И лишь только, когда волонтёры привезли сено, поверил им.
- Ситуация на самом деле очень не простая. В этом году вообще нет дождей. Я сам поехал и убедился, что земля вся сухая, и животным нечего есть. Что касается денег, эти люди ходят в акимат, но говорят, что там им дают «отворот-поворот», поэтому фермеры вынуждены брать кредиты. Лично у этого фермера уже есть кредиты на 3 миллиона тенге, которые он брал на развитие животноводства, но случилась такая катастрофа. У него пятеро детей, один из которых - инвалид. Этот мужчина работает, но вся зарплата уходит на семью. А дополнительный доход был от продажи молока и мяса. Но из-за того, что нет кормов, нет и молока, скот вообще ничего не может дать, соответственно, нет и никакой прибыли. Поэтому люди вынуждены просить о помощи, - говорит Руслан Умирзаков.
По словам волонтёров, им нужна не только помощь в сборе средств, но и добровольцы, которые помогли бы разгружать сено.
- Грузить сено — это очень тяжёлая работа. С виду кажется, что это очень легко, но это не так. На разгрузку 300 тюков у нас ушло около пяти часов, поэтому мы были бы очень рады, если нашлись бы те, кто захочет помочь в этом нелёгком деле, - говорит Руслан Умирзаков.
Помощь животным можно оказать по номеру телефона: 87018807779 (Сабина — волонтёр и куратор «Клуба добряков Актау»).
Напомним, умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель.
Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.
Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан.
О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау.
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